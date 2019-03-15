يجب أن تكون إيطاليًا.. رسميا – كانافارو يخلف ليبي في تدريب الصين

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، عن تولي الإيطالي فابيو كانافارو مهمة تدريب المنتخب الأول، خلفا لمواطنه مارشيلو ليبي.

كانافارو (45 عاما) الذي يشرف على تدريب نادي جوانجزو إيفرجراند منذ عام 2017، سيبقى مدربا للفريق الصيني تزامنًا مع تدريبه للمنتخب الأول.

المدرب الإيطالي سيحظى بقائمة عريضة من الإيطاليين في جهازه الفني، يصل عددهم إلى 10 أفراد، أشهرهم خلفه مارشيلو ليبي الذي يشغل دور المستشار.

أفضل لاعب في العالم عام 2006 بدأ مسيرته التدريبية عام 2014 في صفوف جوانجزو، قبل أن يتحوّل لتدريب النصر السعودي، ثم يعود للصين من بوابة تياجين كوانجيان الذي قاده للصعود إلى دوري القسم الأول الصيني.

في المقابل، يكتفي ليبي (70 عاما) بدور المستشار في بعد 3 سنوات في منصب المدرب، وقبلها عاملين كمدرب لـ جوانجزو.

ليبي قاد الصين في كأس آسيا 2019 قبل عدة أسابيع، وصعد بالتنانين إلى الدور ربع النهائي حيث ودّعوا المسابقة بالخسارة 0-3 أمام إيران.

الصين تستعد لخوض منافسات كأس الصين الدولية الودية، إذ تواجه تايلاند يوم 21 مارس، ومن ثم تلعب أمام الفائز من أوروجواي وأوزبكستان في النهائي أو مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

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