منتخب شباب إيطاليا يستدعي "الجيل الثالث" من عائلة مالديني
الجمعة، 15 مارس 2019 - 18:13
كتب : FilGoal
إن اعتقدت أن الأمر بدأ عند تشيزاري وانتهى عند باولو، فأنت مخطئ؛ عائلة مالديني أنجبت جيلا ثالثا.
دانييلي مالديني لاعب فريق الناشئين في ميلان، تلقى دعوته الأولى للانضمام إلى منتخب إيطاليا تحت 18 عاما.
#Under18 🇮🇹
Daniel Maldini receives his first call-up ahead of the Azzurrini's friendly against the Netherlands 🇳🇱 in Katwijk on 22nd March.#VivoAzzurro pic.twitter.com/HtjZTvQKsF— Italy (@azzurri) March 15, 2019
اللاعب الذي ينحدر من عائلة كروية بدأها الأب تشيزاري وأكملها الابن باولو، يشغل مركز المهاجم المتأخر في الفئات العمرية الصغرى للروسونيري.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أشاد في وقت سابق بإمكانيات الشاب صاحب الـ17 عاما، وسلّط الضوء على سرعته ودقة تصويباته.
مالديني "الأصغر" يمكنه تمثيل منتخبي إيطاليا وفنزويلا، إذ يحمل الجنسية الفنزولية بسبب والدته المنحدرة من الدولة اللاتينية.
ويواجه منتخب إيطاليا تحت 18 عاما نظيره الهولندي في مباراة ودية يوم 22 مارس المقبل.
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