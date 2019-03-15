منتخب شباب إيطاليا يستدعي "الجيل الثالث" من عائلة مالديني

إن اعتقدت أن الأمر بدأ عند تشيزاري وانتهى عند باولو، فأنت مخطئ؛ عائلة مالديني أنجبت جيلا ثالثا.

دانييلي مالديني لاعب فريق الناشئين في ميلان، تلقى دعوته الأولى للانضمام إلى منتخب إيطاليا تحت 18 عاما.

اللاعب الذي ينحدر من عائلة كروية بدأها الأب تشيزاري وأكملها الابن باولو، يشغل مركز المهاجم المتأخر في الفئات العمرية الصغرى للروسونيري.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أشاد في وقت سابق بإمكانيات الشاب صاحب الـ17 عاما، وسلّط الضوء على سرعته ودقة تصويباته.

مالديني "الأصغر" يمكنه تمثيل منتخبي إيطاليا وفنزويلا، إذ يحمل الجنسية الفنزولية بسبب والدته المنحدرة من الدولة اللاتينية.

ويواجه منتخب إيطاليا تحت 18 عاما نظيره الهولندي في مباراة ودية يوم 22 مارس المقبل.

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