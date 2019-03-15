بعد الخروج الأوروبي القاسي.. رسميا – إشبيلية يقيل مدربه ويستنجد بـ "المنقِذ"

أقال نادي إشبيلية مدربه بابلو ماتشين، ساعات بعد توديع منافسات الدوري الأوروبي.

النادي الأندلسي ذكر في بيان رسمي تنحية ماتشين عن منصبه، وأعلن تولي خواكين كاباروس المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

إشبيلية عاش ليلة أوروبية عصيبة مساء الخميس، بهزيمته 3-4 أمام مضيفه سلافيا براج التشيكي في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، رغم تقدُمه 3-2 في مطلع الوقت الإضافي.

ليودّع الفريق الإسباني البطولة التي توج بها سابق في 5 منافسات، بهزيمته 5-6 في مجموع المباراتين.

ماتشين (43 عاما) حضر لتدريب إشبيلية مطلع الموسم، وقاده في 50 مباراة، محققا الفوز في 26، ومكتفيا بالتعادل في 9، بينما تعرّض لـ15 هزيمة.

إشبيلية سجّل 97 هدفا تحت قيادة ماتشين، فيما استقبلت شباكه 59 هدفا.

الفريق قدّم عروض قوية في الدور الأول للموسم الحالي، وتصدّر الدوري الإسباني في الجولة الثامنة والجولة 13.

في الدور الثاني انحدرت نتائج الفريق بشكل لافت، وحقق فوزا واحدا في 10 جولات بالدوري، قبل أن يتنفس الصعداء بفوز كبير على ريال سوسيداد قوامه 5-2 في الجولة الماضية، لم يكن شفيعا ليحافظ ماتشين على منصبه مع الخروج الأوروبي المفاجئ.

ماتشين قاد جيرونا لإنجاز تاريخي بالصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي، بل قاده إلى احتلال المركز العاشر، الإنجاز الذي دفع إدارة إشبيلية للتعاقد معه، ارتباط لم يدم لأكثر من عدة أشهر.

إشبيلية يحتل المركز السادس بالدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن خيتافي الرابع.

الفريق الأندلسي ودّع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي بالهزيمة 3-6 أمام برشلونة في مجموع المباراتين.

عودة كاباروس

في المقابل، يعود خواكين كاباروس لتولي تدريب إشبيلية حتى نهاية الموسم في ولاية ثالثة.

كاباروس (63 عاما) شغل منصب المدير الرياضي لـ إشبيلية، قبل أن تستعين به إدارة الرئيس بيبي كاسترو لإنقاذ الفريق وإعادته للمربع الذهبي للدوري.

ويشتهر كاباروس من خلال ولايته الأولى في إشبيلية ما بين عامي 2000 و2005، عندما ساهم في تصعيد عدة أسماء شابة للفريق الأول على رأسها: سيرخيو راموس، خيسوس نافاس، خوسيه أنطونيو رييس، أنطونيو بويرتا، كارلوس مارتشينا –مساعده الحالي-.

المدرب الأندلسي المخضرم مَر على عدة أندية في السنوات اللاحقة، أهمها: ديبورتيفو لاكورونيا، أتليتك بلباو، مايوركا، ليفانتي، غرناطة، أوساسونا.

في 28 أبريل، عاد كاباروس بشكل مفاجئ لتدريب إشبيلية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفا لـ فيتشينزو مونتيلا المُقال، ونجح في تحسين نتائج الفريق والتأهل إلى الدوري الأوروبي، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي.

كاباروس سيخوض مباراته الأولى كمدرب لـ إشبيلية في مواجهة إسبانيول يوم الأحد المقبل، والتي ستكون رقم 500 له في تاريخه بالدوري الإسباني.

اقرأ أيضا:

تقرير: شكوى رسمية من أتليتكو مدريد بسبب احتفال رونالدو

كلوب عن لقاء بورتو: ليست أفضل قرعة بالنسبة لنا.. ونتيجة الموسم الماضي كانت غريبة

مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو

لاسارتي: ننتظر لتحديد مصير الشناوي.. وجاهزون للفوز على الساورة رغم الظروف الصعبة

قائمة الزمالك - عودة بوطيب لمواجهة نصر حسين داي.. وضم مدبولي وعنتر وخروج حفني