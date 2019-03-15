بالفيديو - تلاعُب ماني بـ نوير يفوز بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

ظفر السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل هدف في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

نجم ليفربول تلاعَب بـ مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ في مواجهة الفريقين على ملعب أليانتس أرينا في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه للانتصار 3-1 والعبور إلى ربع النهائي.

هدف ماني تفوّق على أهداف رائعة أخرى مرشحة، على رأسها هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة في شباك ليون.

رباعية أياكس في شباك ريال مدريد نالت بدورها مقعدين في الترشحيات، تحديدا تسديدة دوشان تاديتش الرائعة، وركلة لاسي شونه المخادعة الجميلة.

ماني كان مرشحا لنيل جائزة لاعب الأسبوع خصوصا مع تسجيله هدف رأسي آخر من صناعة محمد صلاح، لكنه خسرها لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

الجناح السنغالي صار أكثر اللاعبين تسجيلا لـ ليفربول في المباريات الخارجية بدوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

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