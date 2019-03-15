قائمة زيدان الأولى – عودة إيسكو لـ ريال مدريد في مواجهة سيلتا

الجمعة، 15 مارس 2019 - 17:13

كتب : FilGoal

زيدان - إيسكو

عاد إيسكو ألاركون لقائمة فريقه ريال مدريد التي تواجه سيلتا فيجو غدا السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

المدرب زين الدين زيدان العائد لتولي المسؤولية هذا الأسبوع، اختار قائمته الأولى في ولايته الثانية، ولم يتغافل عن ضم إيسكو الذي تم تهميشه بالكامل في عهد سانتياجو سولاري المدرب السابق للفريق.

صانع الألعاب الإسباني خرج من قائمة ريال مدريد في مباراة برشلونة بالجولة 26 من الدوري، ثم مباراة أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مما أثار غضبه ودفعه للتغيُب عن اجتماع الفريق قبل المباراة التي شهدت توديع ريال مدريد للمسابقة.

لاحقا تعرّض إيسكو لعقوبة إدارية من ناديه، وتم استبعاده من مباراة بلد الوليد الأخيرة لـ سولاري الذي لم يشركه في أي مباراة بالدوري بشكل أساسي طوال ولايته.

القائمة شهدت غياب الرباعي: داني كارباخال، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماركوس يورنتي بداعي الإصابة.

بينما يبتعد البرازيلي كاسيميرو للإيقاف بعد تحصُله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام بلد الوليد.

زيدان استدعى 19 لاعبا من ضمنهم 3 حراس مرمى، أي أنه سيكون مجبرا على استبعاد أحدهم للقائمة النهائية، والذي من المتوقع أن يكون نجله: لوكا.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – كيلور نافاس – لوكا زيدان

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – سيرخيو ريجيلون

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – براهيم دياز – إيسكو ألاركون – ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – ماريانو دياز

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ريال مدريد إيسكو زيدان الدوري الإسباني سيلتا فيجو

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