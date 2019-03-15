راموس: 8 سنوات من الحرب في سوريا.. أنقذوا الأطفال العالقين في الجحيم

الجمعة، 15 مارس 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إسبانيا

دعا سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، متابعه للانضمام إلى حملة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمساعدة المتضررين من الحرب الأهلية السورية.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

15 مارس يوافق الذكرى الثامنة لبداية الحرب الأهلية السورية، والتي تسببت في مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشرد الملايين.

راموس نشر صورة له على "تويتر" مع إشارة بالرقم 8، وغرّد قائلا: "مضى 8 سنوات منذ بداية الحرب في سوريا، 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال العالقين في هذا الرعب. لا يمكن أن ننساهم. انضموا إلى يونيسف للمساعدة في إحياء طفولتهم ومستقبلهم وحقهم في أن يعيشوا طفولتهم".

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ويعد راموس سفيرا لمنظمة "يونيسف"، ويقود حملة للتبرع للأطفال السوريين عبر الموقع الرسمي للمنظمة.

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