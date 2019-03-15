راموس: 8 سنوات من الحرب في سوريا.. أنقذوا الأطفال العالقين في الجحيم

دعا سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، متابعه للانضمام إلى حملة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمساعدة المتضررين من الحرب الأهلية السورية.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

15 مارس يوافق الذكرى الثامنة لبداية الحرب الأهلية السورية، والتي تسببت في مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشرد الملايين.

راموس نشر صورة له على "تويتر" مع إشارة بالرقم 8، وغرّد قائلا: "مضى 8 سنوات منذ بداية الحرب في سوريا، 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال العالقين في هذا الرعب. لا يمكن أن ننساهم. انضموا إلى يونيسف للمساعدة في إحياء طفولتهم ومستقبلهم وحقهم في أن يعيشوا طفولتهم".

It is 8 years since the war in Syria began. 8 years of hell for millions of children trapped in this horror. We cannot forget them. Join @UNICEF to restore their childhood, their future and their right to be children.#8EnMiCorazónhttps://t.co/hEMsiHy1op https://t.co/9HrJbs7Fkz — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 15, 2019

ويعد راموس سفيرا لمنظمة "يونيسف"، ويقود حملة للتبرع للأطفال السوريين عبر الموقع الرسمي للمنظمة.

اقرأ أيضا:

مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو

لاسارتي: ننتظر لتحديد مصير الشناوي.. وجاهزون للفوز على الساورة رغم الظروف الصعبة

قائمة الزمالك - عودة بوطيب لمواجهة نصر حسين داي.. وضم مدبولي وعنتر وخروج حفني

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق البرتغالية.. هز الشباك وذكرى سيئة وليفربول لا يخسر أمام بورتو

مؤتمر ناري من زيدان - عن كريستيانو ومبابي ولقب الدوري.. وموقف إيسكو وبيل