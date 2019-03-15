أبريل ناري ينتظر مانشستر يونايتد ويحدد مصير الموسم

ينتظر فريق مانشستر يونايتد مواجهات نارية خلال شهر أبريل المقبل بعد أن أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهته لبرشلونة في ربع النهائي.

ويخوض مانشستر يونايتد 7 مباريات في شهر أبريل المقبل بواقع 5 في الدوري الإنجليزي ومباراتي برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة من 30 مباراة وبفارق نقطة تشيلسي صاحب المركز السادس من 29 مباراة فقط.

ويتواجه الفريقان في نهاية مواجهات شهر أبريل بعد أن يلعب مانشستر يونايتد مباراة أخرى قوية أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي.

ويسعى مانشستر يونايتد للدخول ضمن المراكز الأربعة الأولى من جدول الدوري من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويفصله عن المركز الثالث ثلاث نقاط فقط عن توتنام.

ويفتتح مانشستر يونايتد مبارياته في شهر أبريل أمام وولفرهامتون يوم 2 أبريل، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل، ويقع وولفرهامتون في المركز السابع ويقدم مستوى جيد في المسابقة.

وتأتي ثاني المواجهات أمام برشلونة ذهابا على ملعب أولد ترافورد يوم 10 أبريل، ثم يلاقي مانشستر يونايتد فريق وست هام يوم 13 أبريل، وسقط الشياطين الحمر في مباراة الدور الأول.

بعد ذلك يعود مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة مجددا على ملعب كامب نو في لقاء الإياب يوم 16 أبريل.

وعقب الانتهاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على إيفرتون ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي على التوالي يومي 24 و28 أبريل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وفي حال تأهل مانشستر يونايتد على حساب برشلونة فربما يلعب مباراة يوم 30 أبريل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الفائز من مواجهة ليفربول وبورتو.

اقرأ أيضا:

مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق البرتغالية.. هز الشباك وذكرى سيئة وليفربول لا يخسر أمام بورتو

إيمري: أشعر بالفخر.. والدوري الأوروبي خطوتنا نحو دوري الأبطال

سواريز: جيرارد منعني من الانتقال لـ أرسنال في 2013