رسميا - السماح بالحضور الجماهيري لبطولة إفريقيا لسيدات الطائرة على صالة الأهلي

الجمعة، 15 مارس 2019 - 15:03

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة طائرة

حصل مجلس إدارة الأهلي على الموافقة الأمنية لحضور الجماهير ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة المقرر إقامتها على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا لسيدات الطائرة في الفترة من 16 مارس وحتى يوم 26 من الشهر ذاته.

وكانت السلطات الأمنية قد رفضت في بداية الأمر الحضور الجماهير للبطولة واقتصارها على أعضاء النادي وأولياء أمور اللاعبين.

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وأقيمت البطولة العربية لسيدات الطائرة بحضور جماهيري في البداية قبل أن يرفض الأمن استكمال المنافسة بالجماهير لدواعي أمنية.

وكشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة إفريقيا لسيدات الطائرة عن الحصول على الموافقة الأمنية وسيتم تحديد طريقة التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للنادي.

وكتب عضو مجلس إدارة الأهلي عبر حسابه الشخصي: "الحمد لله كان من أكبر التحديات لدينا في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات هو الحضور الجماهيري وهو ما لم يقبل تماما في بداية الأمر".

وتابع "لكن بعد محاولات مستمرة يوميا تمت الموافقة على الحضور وسيعلن بعد قليل على الموقع الرسمي للنادي الأهلي طريقة التسجيل والتي ستكون بأولوية الحجز ومجانا لجماهير الأهلي العظيمة".

وفي النهاية وجه سراج الدين رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "نناشدكم التشجيع المثالي والمشرف لمصر والأهلي وإن شاء الله مع توالي المباريات سيكون هناك زيادة للأعداد".

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