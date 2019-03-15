تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات متوازنة منتظرة، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 9 و10 أبريل بينما الإياب أحد يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

يلعب ليفربول أمام بورتو بينما مانشستر يونايتد ضد برشلونة ويأتي يوفنتوس أمام أياكس أمستردام وأخيرا مانشستر سيتي ضد توتنام.

وتقام أول أيام ذهاب ربع النهائي يوم الثلاثاء 9 أبريل بين ليفربول وبورتو على ملعب أنفيلد، ويستضيف توتنام فريق مانشستر سيتي.

ويوم الأربعاء 10 أبريل يستضيف أياكس أمستردام فريق يوفنتوس، بينما يحل برشلونة ضيفا على مانشستر يونايتد بعد استبدال مباراته.

وكانت القرعة قد أسفرت عن استضافة برشلونة لمباراة الذهاب، لكن لدواعي أمنية بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي فتم استبدال المواجهة حتى لا تقام مباراتين في مدينة مانشستر بنفس الأسبوع، ووقع الاختيار على مباراة مانشستر يونايتد بسبب تفوق مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء 16 أبريل بين يوفنتوس وأياكس أمستردام، ويستضيف برشلونة مانشستر يونايتد على ملعب كامب نو.

أما يوم الأربعاء 17 أبريل فيحل ليفربول ضيفا على بورتو، كما يستضيف مانشستر سيتي فريق توتنام.

نصف النهائي:

الفائز من (مانشستر سيتي × توتنام) × الفائز من (يوفنتوس× أياكس)

الفائز من (مانشستر يونايتد × برشلونة) × الفائز من (بورتو × ليفربول)

تقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق الأول، ويقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو بينما الإياب يومي 7 و 8 مايو.

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