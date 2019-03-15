تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 15 مارس 2019 - 14:28

كتب : محمد سمير

دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات متوازنة منتظرة، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 9 و10 أبريل بينما الإياب أحد يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

يلعب ليفربول أمام بورتو بينما مانشستر يونايتد ضد برشلونة ويأتي يوفنتوس أمام أياكس أمستردام وأخيرا مانشستر سيتي ضد توتنام.

وتقام أول أيام ذهاب ربع النهائي يوم الثلاثاء 9 أبريل بين ليفربول وبورتو على ملعب أنفيلد، ويستضيف توتنام فريق مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة

برشلونة ويونايتد.. تاريخ مواجهات انتهى بـ3 بطولات وتقارب في النتائج مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو نوير: ليفربول استحق الفوز.. وهدف فان دايك قتل اللقاء مدير بايرن: لم ننجح في أي شيء أمام ليفربول

ويوم الأربعاء 10 أبريل يستضيف أياكس أمستردام فريق يوفنتوس، بينما يحل برشلونة ضيفا على مانشستر يونايتد بعد استبدال مباراته.

وكانت القرعة قد أسفرت عن استضافة برشلونة لمباراة الذهاب، لكن لدواعي أمنية بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي فتم استبدال المواجهة حتى لا تقام مباراتين في مدينة مانشستر بنفس الأسبوع، ووقع الاختيار على مباراة مانشستر يونايتد بسبب تفوق مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء 16 أبريل بين يوفنتوس وأياكس أمستردام، ويستضيف برشلونة مانشستر يونايتد على ملعب كامب نو.

أما يوم الأربعاء 17 أبريل فيحل ليفربول ضيفا على بورتو، كما يستضيف مانشستر سيتي فريق توتنام.

نصف النهائي:

الفائز من (مانشستر سيتي × توتنام) × الفائز من (يوفنتوس× أياكس)

الفائز من (مانشستر يونايتد × برشلونة) × الفائز من (بورتو × ليفربول)

تقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق الأول، ويقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو بينما الإياب يومي 7 و 8 مايو.

اقرأ أيضا:

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: حلمي تراجع عن تولي منصبه في قطاع الناشئين

خبر في الجول – الزمالك يواجه صعوبة حتى الآن في الإبقاء على بوطيب لمواجهة المقاولون

أوباميانج عن احتفاله: احتجت لقناع يُمثلني

تقارير: يوفنتوس سيفعل كل شيء للتعاقد مع مبابي

دوري أبطال أوروبا برشلونة مانشستر يونايتد ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب عن لقاء بورتو: ليست أفضل قرعة بالنسبة لنا.. ونتيجة الموسم الماضي كانت غريبة 6 دقيقة | أوروبا
قائمة زيدان الأولى – عودة إيسكو لـ ريال مدريد في مواجهة سيلتا 10 دقيقة | أوروبا
تقرير: شكوى رسمية من أتليتكو مدريد بسبب احتفال رونالدو 15 دقيقة | أوروبا
راموس: 8 سنوات من الحرب في سوريا.. أنقذوا الأطفال العالقين في الجحيم 23 دقيقة | أوروبا
فضل: ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم أولويات مصر في كأس الأمم 27 دقيقة | مصر
بعد قيادته الريمونتادا المجنونة.. يويفا يختار رونالدو كأفضل لاعب في أسبوع الأبطال 34 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك