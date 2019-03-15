تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، يتبعها قرعة نصف النهائي أيضا.

الأندية التي تأهلت لربع النهائي هي: ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنام، يوفنتوس، برشلونة، أياكس، بورتو.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للقرعة فتابعونا.

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دقائق على انطلاق القرعة

مباريات الذهاب تقام يومي 9 و10 أبريل المقبل، ثم تقام مباريات الإياب في الـ16 والـ17 من الشهر نفسه.

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