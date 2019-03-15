محدّث مباشر قرعة دوري الأبطال - مباريات نارية بانتظارنا في ربع النهائي
الجمعة، 15 مارس 2019 - 12:46
كتب : FilGoal
تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، يتبعها قرعة نصف النهائي أيضا.
الأندية التي تأهلت لربع النهائي هي: ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنام، يوفنتوس، برشلونة، أياكس، بورتو.
وFilGoal.com يقدم تغطية حية للقرعة فتابعونا.
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دقائق على انطلاق القرعة
مباريات الذهاب تقام يومي 9 و10 أبريل المقبل، ثم تقام مباريات الإياب في الـ16 والـ17 من الشهر نفسه.
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