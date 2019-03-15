قرعة الدوري الأوروبي - صدام ناري لـ أرسنال.. وتشيلسي مع سلافيا براج
الجمعة، 15 مارس 2019 - 12:46
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة سهلة نسبيا لتشيلسي فيما يخوض أرسنال صدام ناري.
الأندية التي تأهلت لربع النهائي هي: أرسنال وتشيلسي ونابولي وفالنسيا وفياريال وسلافيا براج وبنفيكا واينتراخت فرانكفورت.
وجاءت نتائج القرعة كالآتي. (الاسم الأول تقام مباراة الذهاب على أرضه).
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** نابولي وأرسنال (العودة تم عكسها لتصبح في إيطاليا بدلا من الذهاب إذ لن يلعب أرسنال وتشيلسي نفس الجولة بنفس المدينة وفقا لقرار السلطات الأمنية).
** فياريال وفالنسيا.
** بنفيكا وآينتراخت فرانكفورت.
** سلافيا براج وتشيلسي
مسارات مباريات نصف النهائي
الفائز من بنفيكا واينتراخت يواجه الفائز من سلافيا براج وتشيلسي - الفائز من بنفيكا واينتراخت سيلعب لقاء الذهاب على أرضه.
الفائز من نابولي وأرسنال سيواجه الفائز من فياريال وفالنسيا - الفائز من نابولي وأرسنال سيلعب لقاء الذهاب على أرضه.
وتقام مباريات الذهاب يوم 11 أبريل المقبل، ثم تقام مباريات الإياب في يوم 18 من الشهر نفسه.
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