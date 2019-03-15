قرعة الدوري الأوروبي - صدام ناري لـ أرسنال.. وتشيلسي مع سلافيا براج

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة سهلة نسبيا لتشيلسي فيما يخوض أرسنال صدام ناري.

الأندية التي تأهلت لربع النهائي هي: أرسنال وتشيلسي ونابولي وفالنسيا وفياريال وسلافيا براج وبنفيكا واينتراخت فرانكفورت.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي. (الاسم الأول تقام مباراة الذهاب على أرضه).

_ _ _ _ _

** نابولي وأرسنال (العودة تم عكسها لتصبح في إيطاليا بدلا من الذهاب إذ لن يلعب أرسنال وتشيلسي نفس الجولة بنفس المدينة وفقا لقرار السلطات الأمنية).

** فياريال وفالنسيا.

** بنفيكا وآينتراخت فرانكفورت.

** سلافيا براج وتشيلسي

مسارات مباريات نصف النهائي

الفائز من بنفيكا واينتراخت يواجه الفائز من سلافيا براج وتشيلسي - الفائز من بنفيكا واينتراخت سيلعب لقاء الذهاب على أرضه.

الفائز من نابولي وأرسنال سيواجه الفائز من فياريال وفالنسيا - الفائز من نابولي وأرسنال سيلعب لقاء الذهاب على أرضه.

وتقام مباريات الذهاب يوم 11 أبريل المقبل، ثم تقام مباريات الإياب في يوم 18 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا:

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: حلمي تراجع عن تولي منصبه في قطاع الناشئين

خبر في الجول – الزمالك يواجه صعوبة حتى الآن في الإبقاء على بوطيب لمواجهة المقاولون

أوباميانج عن احتفاله: احتجت لقناع يُمثلني

تقارير: يوفنتوس سيفعل كل شيء للتعاقد مع مبابي