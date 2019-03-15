قرعة الدوري الأوروبي - صدام ناري لـ أرسنال.. وتشيلسي مع سلافيا براج

الجمعة، 15 مارس 2019 - 12:46

كتب : FilGoal

قرعة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة سهلة نسبيا لتشيلسي فيما يخوض أرسنال صدام ناري.

الأندية التي تأهلت لربع النهائي هي: أرسنال وتشيلسي ونابولي وفالنسيا وفياريال وسلافيا براج وبنفيكا واينتراخت فرانكفورت.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي. (الاسم الأول تقام مباراة الذهاب على أرضه).

_ _ _ _ _

** نابولي وأرسنال (العودة تم عكسها لتصبح في إيطاليا بدلا من الذهاب إذ لن يلعب أرسنال وتشيلسي نفس الجولة بنفس المدينة وفقا لقرار السلطات الأمنية).

** فياريال وفالنسيا.

** بنفيكا وآينتراخت فرانكفورت.

** سلافيا براج وتشيلسي

مسارات مباريات نصف النهائي

الفائز من بنفيكا واينتراخت يواجه الفائز من سلافيا براج وتشيلسي - الفائز من بنفيكا واينتراخت سيلعب لقاء الذهاب على أرضه.

الفائز من نابولي وأرسنال سيواجه الفائز من فياريال وفالنسيا - الفائز من نابولي وأرسنال سيلعب لقاء الذهاب على أرضه.

وتقام مباريات الذهاب يوم 11 أبريل المقبل، ثم تقام مباريات الإياب في يوم 18 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا:

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: حلمي تراجع عن تولي منصبه في قطاع الناشئين

خبر في الجول – الزمالك يواجه صعوبة حتى الآن في الإبقاء على بوطيب لمواجهة المقاولون

أوباميانج عن احتفاله: احتجت لقناع يُمثلني

تقارير: يوفنتوس سيفعل كل شيء للتعاقد مع مبابي

الدوري الأوروبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب عن لقاء بورتو: ليست أفضل قرعة بالنسبة لنا.. ونتيجة الموسم الماضي كانت غريبة 5 دقيقة | أوروبا
قائمة زيدان الأولى – عودة إيسكو لـ ريال مدريد في مواجهة سيلتا 9 دقيقة | أوروبا
تقرير: شكوى رسمية من أتليتكو مدريد بسبب احتفال رونالدو 14 دقيقة | أوروبا
راموس: 8 سنوات من الحرب في سوريا.. أنقذوا الأطفال العالقين في الجحيم 22 دقيقة | أوروبا
فضل: ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم أولويات مصر في كأس الأمم 27 دقيقة | مصر
بعد قيادته الريمونتادا المجنونة.. يويفا يختار رونالدو كأفضل لاعب في أسبوع الأبطال 33 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك