قائمة فرنسا - استبعاد لاكازيت وتواصل تجاهل لابورتي ولونجليه.. عودة بوجبا ومارسيال

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي قائمة الديوك لمواجهتي مولدوفا وأيسلندا خلال التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد ألكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال ووسام بن يدر مهاجم إشبيلية، إضافة إلى استمراره تجاهل الثنائي الدفاعي إيمريك لابورتي لاعب مانشستر سيتي وكليمنت لونجليه لاعب برشلونة.

وعاد الثنائي بول بوجبا وأنتوني مارسيال إلى قائمة أبطال العالم من جديد بعدما غابا عن التوقف الدولي الماضي في نوفمبر بسبب الإصابة.

وبرر ديشامب اختياراته لتلك القائمة قائلا إن لاكازيت وبن يدر يتشابهان في أسلوب اللعب بينما يعد جيرو - الذي حصل على دقائق أقل مع فريقه تشيلسي - مفيدا بشكل أكبر للفريق فيما يتعلق بأفكار المدرب الفنية.

وتطرق ديديه إلى عدم تواجد تيموي باكايوكو لاعب وسط ميلان رغم تألقه في الآونة الأخيرة مشيدا بالنضج الذي طرأ على اللاعب ولكنه أوضح في الوقت ذاته إلى حاجته اتخاذ اختيارات محدودة.

وأشار الرجل المتوج بالمونديال كلاعب ومدرب إلى قرار استمرار تجاهل الثنائي الأعسر لابورتي ولونجليه، بحاجته لمدافعين يلعبنا بالقدم اليسرى وآخران يلعبنا بالقدم اليمنى، وهو ما يؤديه الثنائي صامويل أومتيتي وبرينسل كيمبيبي (يلعبان بالقدم اليسرى).

وجاء قائمة المنتخب الفرنسي كاملة كالآتي.

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام) - ستيف ماندانا (مارسيليا) - ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان).

الدفاع: بينيامين بافار (شتوتجارت) - دجبريل سيديبي (موناكو) - صامويل أومتيتي (برشلونة) - رافائيل فاران (ريال مدريد) - بريسنل كيمبيبي (باريس سان جيرمان) - لوكاس ديني (إيفرتون) - لايفين كروزاوا (باريس) - كورت زوما (إيفرتون).

الوسط: نجولو كانتي (تشيلسي) - بول بوجبا (مانشستر يونايتد) - بليس ماتويدي (يوفنتوس) - موسى سيسوكو (توتنام) - تونجاي ندومبيا (ليون).

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد) - نبيل فقير (ليون) - أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) - أوليفييه جيرو (تشيلسي) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ) - فلوران تاوفين (مارسيليا).

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