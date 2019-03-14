قرار يويفا يمنع يونايتد وسيتي من اللعب على أرضهما بنفس الأسبوع في دوري الأبطال

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تأهلا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنهما لن يكونا قادرين على لعب مباراة الذهاب على أرضهما إذ سيتعين على الشياطين الحمر لعب الذهاب خارج الديار إن تحقق ذلك.

يونايتد وصل إلى ربع النهائي بعد عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان والانتصار 3-1 بعد الهزيمة في أولد ترافولد 2-0، أما سيتي فأكتسح شالكه بسباعية نظيفة في الإياب بإجمالي 10-2 في مجموع المباراتين.

ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمنع فريقين من نفس المدينة من اللعب على أرضهم سواء في نفس اليوم أو في اليوم التالي لمباراة الفريق الآخر.

بمعنى أنه إن أوقعت القرعة مانشستر سيتي ليلعب مباراة الذهاب على أرضه وكذلك نفس الحال فيما يخص يونايتد فإنه سيتعين على أحدهما عكس مباراته ولعبها خارج الديار.

وفي هذه الحالة فإن مانشستر يونايتد هو الفريق الذي سيغادر المدينة للعب مع منافسه خارج أرضه بسبب تفوق سيتي في الترتيب على جاره الأحمر الموسم الماضي في مسابقة الدوري.

وتأتي تلك الخطوة بعدما أوضحت شرطة مدينة مانشستر أنها لن تكون قادرة على التأمين بالشكل الأمثل خاصة وأن الأعداد ستكون كبيرة وهي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة.

وسيتخذ الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة إن تأهل الفريقان للدور نصف النهائي.

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