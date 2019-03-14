من أجل نوبل السلام لـ إنفانتينو؟ فيفا يدرس تغييرات جوهرية في كأس العالم ومونديال الأندية

يجتمع غدا الجمعة 37 عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل اتخاذ قرارات هامة تخص بطولات فيفا، هنا نتحدث عن كأس العالم، وكأس العالم للأندية، وتغيير الأجندة الدولية.

مدينة ميامي في ولاية فلوريدا ستستضيف الاجتماع، وموقع ESPN الأمريكي يشرح أهم نقاط ذلك الاجتماع..

كأس العالم 2022.. نوبل السلام لإنفانتينو؟

بعد قرار فيفا بزيادة منتخبات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبا، يريد جياني إنفانتينو رئيس فيفا فعل نفس الأمر بالنسبة لكأس العالم 2022.

ولكن كأس العالم 2026 سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك. مساحة أكبر 2000 مرة من مستضيف كأس العالم 2022، قطر.

فيفا أجرى دراسة أثبتت أن من الصعب على قطر استضافة كأس عالم يضم 48 منتخبا، دون إطالة مدته، وهو ما لن يحدث.

ولكن نفس الدراسة أثبتت أن استضافة قطر ممكنة في حال وجود 48 فريقا مع معاونة جيرانها برقم يقع بين ملعبين و4 ملاعب، ولكن معظم جيران قطر في مشاكل سياسية معها، في ظل مقاطعة بين بعض دول الخليج العربي وقطر.

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بعض التقارير أشارت إلى أن إنفانتينو يسعى لمصالحة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، في إطار سعيه لجعل إقامة البطولة بتلك الطريقة ممكنة، وحصوله على جائزة هامشية: نوبل للسلام.

زيادة عدد المشاركين في كأس العالم تساوي 400 مليون دولار إضافية في خزائن فيفا، وتبدو الموافقة على تلك الزيادة ممكنة، سواء بشكل فوري في اجتماع ميامي أو بشكل لاحق في كونجرس الفيفا في باريس الصيف المقبل.

شكل جديد لكأس العالم للأندية؟

يريد جياني إنفانتينو استبدال كأس القارات بكأس عالم للأندية يضم 24 فريقا كل 4 أعوام بداية من 2021، كبطولة مجمعة تضم من 6 إلى 8 فرق أوروبية، بجانب فرق من بقية القارات.

ولكن يويفا لا يفضل ذلك التغيير، وأبدى ذلك الرفض في اجتماع قبل عام بعد أن عرض إنفانتينو استثمارا يصل إلى 25 مليار دولار لخلق تلك البطولة. اتضح لاحقا أنه استثمار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع خلق بطولة أخرى تقام كل عامين شبيهة بكأس القارات.

يويفا رفض ذلك الاقتراح لأنه رأى أنه يتم إجباره على ذلك، فيما يقول البعض إنه بسبب ضغط الأندية الأوروبية على يويفا لرغبتهم في المشاركة في البطولات الودية في الصيف بدلا من البطولات الرسمية، مع الحفاظ على أفضلية دوري أبطال أوروبا كبطولة يتنافس فيها كبار الأندية الأوروبية.

الأمر وصل لتهديد يويفا بخلق بطولة جديدة تضم أنديته الكبرى مع أندية أمريكا الجنوبية برعاية من شركة ريليفنت سبورتس المنظمة لبطولة الأبطال الدولية السنوية.

إنفانتينو مازال يحاول إقناع الأوروبيين ببطولة العالم للأندية بشكلها الجديد، لأنه يعلم أن إقامتها دون قبول أوروبي قد يعني مقاطعة يويفا لها وفقدان البطولة لقيمتها.

هناك أيضا أمور قد تحدد أو لا تحدد في اجتماع ميامي، مثل تغيير موعد مباريات التوقف الدولي، لتصبح مرات التوقف أقل لكن مدة التوقف أكثر، وكذلك لعب مباريات الدوريات وسط الأسبوع ولعب مباريات دوري الأبطال والبطولات المماثلة في نهاية الأسبوع، بجانب أمور خاصة بالانتقالات وقوانين عمل الوكلاء والإعارات.

الأجندة الدولية الحالية سارية حتى عام 2024 وقد تتغير بعد ذلك التاريخ.

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