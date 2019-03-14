الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان كوبا أمريكا 2020

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" استضافة كلا من الأرجنتين وكولومبيا لبطولة كوبا أمريكا 2020 في ملف مشترك.

كونميبول اجتمع في مدينة ميامي الأمريكية واتخذ قرارا برفض استضافة الولايات المتحدة للبطولة في 2020 بناء على عدة اعتبارات منها الرغبة في إقامة البطولة على أراض أمريكا الجنوبية في دورتها الجديدة.

بطولة كوبا أمريكا سوف يتم تنظيمها في 2019 بالبرازيل وبعدها بعام واحد ستنعقد نسخة استثنائية في 2020 لتصبح البطولة كل 4 سنوات بالتوازي مع أعوام بطولة يورو لمنتخبات أوروبا.

وبرر كونميبول قراره باستضافة الأرجنتين وكولومبيا لرغبته في "تقريب مشجعي الكرة في أمريكا الجنوبية بشكل أكبر".

تقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل 2019 بالفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو على ستة ملاعب في خمس مدن بمشاركة 12 فريقا، إذ يشارك منتخبا قطر واليابان بالدعوة بجانب 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية في البطولة المقامة في نسختها رقم 46.

تم تقسيم الـ12 منتخبا على ثلاث مجموعات إذ تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول الثاني من كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من المركز الثالث إلى ربع النهائي.

وكان منتخب تشيلي قد حقق لقب أخر نسختين عامي 2015 ونسخة 2016 الاستثنائية والمرتين على حساب الأرجنتين.

ويعتبر المنتخب الأوروجوياني هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 مرة يليه منتخب الأرجنتين بـ 14 نسخة ثم البرازيل 8 مرات.

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