بالفيديو - رأسية فان دايك تعيد المقدمة لـ ليفربول أمام بايرن

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

فان دايك

فيرجيل فان دايك يواصل التألق، وهذه المرة لم يكن تألقه على الصعيد الدفاعي وإنما على الصعيد الهجومي.

ليفربول يتقدم على بايرن ميونيخ بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني تقدم للريدز أولا بعد مراوغة رائعة للحارس مانويل نوير في الدقيقة 26، قبل أن ينجح جويل ماتيب في التعادل للبافاريين في الدقيقة 39 من خطأ ذاتي.

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وفان دايك أعاد التقدم أحمر مجددا من رأسية رائعة شاهدها نوير وهي تسكن مرماه في الدقيقة 69، بعدما استغل المدافع الهولندي ركلة ركنية ليهز المرمى على ملعب أليانز أرينا.

النتيجة تؤهل ليفربول مباشرة إلى ربع النهائي، وبايرن بات في حاجة إلى هدفين على الأقل للتأهل.

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