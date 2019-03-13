بالفيديو - ماتيب يسجل في مرماه.. بايرن يتعادل مع ليفربول

ساديو ماني تقدم لليفربول وسجل هدفا رائع في شباك مانويل نوير، ولكن رد بايرن ميونيخ لم يتأخر في الرد ونجح في التعادل.

هدف الريدز أتى في الدقيقة 26، و13 دقيقة أخرى فقط مرت قبل أن يدرك البافاريون هدف التعادل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سيرجي جنابري انطلق من الجانب الأيمن مستغلا تمريرة بينية عالية ليتسلمها ويتوغل صوب منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة عرضية كان في انتظارها جويل ماتيب.

الدولي الكاميروني فشل في التعادل مع الكرة بالشكل الأمثل ومحاولته التشتيت انتهت بالكرة في مرمى زميله الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 39.

رغم التعادل بهدف لمثله إلا أن تلك النتيجة تؤهل ليفربول بعد التعادل سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد.

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