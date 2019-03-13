بالفيديو - يالها من مراوغة يا ماني لـ نوير.. ليفربول يتقدم على بايرن

ساديو نجح في هز شباك مانويل نوير. ليفربول يتقدم على بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، والدولي السنغالي أنهى صيام الفريقين التهديفي وهز شباك نوير بطريقة رائعة للغاية.

ماني تلقى تمريرة بينية رائعة ليتسلم الكرة ويراوغ نوير الذي تقدم من مرماه لحرمانه من الكرة إذ غير ساديو من اتجاهه فجأة وذهب للاتجاه المعاكس متخطيا نوير.

وسدد في المرمى الخالي مباشرة مفتتحا التسجيل للريدز في الدقيقة 26 ليصبح الفريق البافاري في حاجة إلى هدفين من أجل التأهل إلى الدور القادم.

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