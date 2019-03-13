بالفيديو - "بانينكا" ميسي تتقدم لـ برشلونة على ليون من ركلة جزاء

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 22:26

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

16 دقيقة احتاجها برشلونة من أجل هز شباك ليون. الفريق الكتالوني يتقدم على ضيفه الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي في فرنسا، وعلى كامب نو لم يحتج بارسا للكثير من الوقت من أجل التقدم بهدف.

لويس سواريز انطلق من الجبهة اليسرى متوغلا صوب العمق، ولكن عرقلة من جيسون دناير أوقعته أرضا ليتجه الحكم صوب منطقة الجزاء مطلقا صافرته، ومعلنا ركلة جزاء.

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الركلة انبرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولم يفوت ترك بصمته على الكرة إذ لعب الكرة على طريقة "بانينكا" رائعة في شباك الحارس البرتغالي أنتوني لوبيس.

تلك النتيجة تؤهل برشلونة إلى ربع النهائي، وليون بحاجة لتسجيل هدفين على الأقل من أجل التأهل.

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