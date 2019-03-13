أبو تريكة يوجه نصيحة لـ صلاح: اجعل تفكيرك مثل سرعتك

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 21:53

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد أبو تريكة

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق نصيحة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ليساعده على استعادة مستواه المميز والعودة للتهديف.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي لمباراة بايرن ميونيخ وليفربول: "العودة للتسجيل مسألة وقت بالنسبة لمحمد صلاح، الأهم هو أن يتحلى بالثقة في النفس".

وأضاف "صلاح مر بمثل هذه الفترة سابقا ولكنه استطاع التسجيل لأن ثقته بنفسه كانت كبيرة".

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وشرح تريكة "في بعض الأحيان يكون تفكير اللاعب السريع ليست على نفس مستوى سرعته في الملعب، ولذلك أطلب من صلاح أن يكون تفكيره سريع وحاسم وأن يصفي ذهنه ولا يشغل باله بأي شيء سوى كرة القدم حتى لا يتأثر".

وأكمل "ما يمر به صلاح أمر طبيعي في كرة القدم".

وأتم تصريحاته "الجماهير في مصر تحب محمد صلاح بشدة وتريد أن تراه أفضل لاعب في العالم لذلك عندما تنتقده يكون (العشم) كبير، صلاح خرج من بيئة فقيرة مثل الكثير من المصريين ولذلك الكل يحبه فهو ابن البلد الذي يحبها والكل في مصر يريده أن يواصل مسيرته الرائعة".

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