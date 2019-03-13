كامبياسو: لا يمكن مقارنة يوفنتوس بثلاثية إنتر في 2010.. لم يكن لدينا رونالدو

قال إستيبان كامبياسو لاعب إنتر ميلان السابق إنه لا يمكن مقارنة الجيل الحالي ليوفنتوس بفريقه المتوج بالثلاثية التاريخية في عام 2010.

وتحدث كامبياسو لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قائلا: "كنت أقوم باحتضان زملائي قبل المباريات الكبرى لتحفيزهم لكنني لم أكن أستطيع تسجيل ثلاثة أهداف".

وأضاف "لم يكن لدينا نجما مثل رونالدو أو ميسي هما لاعبا فريدان يستطيعان صناعة الفارق".

وأكمل اللاعب الأرجنتيني السابق "بدلا من ذلك كان لدينا صامويل إيتو الذي فاز في العام الذي سبق انضمامه لنا بثلاثية مع برشلونة".

وتابع "على عكس يوفنتوس نحن لم نقم بتحقيق أي عودات في المباريات ولكن مع إقصائنا لتشيلسي عرفنا إننا نستطيع أن نحقق شيئا رائعا كنا نظنه مستحيلا".

وأتم كامبياسو "التشابهات بيننا وبين يوفنتوس غير موجودة".

ويعد إنتر ميلان هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي توج بالثلاثية التاريخية.

وتأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على أتليتكو مدريد بهاتريك كريستيانو رونالدو.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف حقيقة شائعة عينة لاعبا الزمالك الإيجابية في اختبار المنشطات

عامر حسين يوضح سبب تواجد حسام حسن في الملعب مع سموحة رغم عقوبة الإيقاف

اتحاد تونس لـ في الجول: حتى الآن.. ساسي ينضم للمنتخب بعد مباراة الزمالك ضد حسين داي

مجدي عبد الغني: هذه هي الملاعب المستضيفة لأمم إفريقيا.. وطلبات لجان التفتيش "بسيطة"

هل يسجل صلاح ثاني أهدافه في دور الـ16 بدوري الأبطال؟