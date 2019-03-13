كامبياسو: لا يمكن مقارنة يوفنتوس بثلاثية إنتر في 2010.. لم يكن لدينا رونالدو

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بتأهل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

قال إستيبان كامبياسو لاعب إنتر ميلان السابق إنه لا يمكن مقارنة الجيل الحالي ليوفنتوس بفريقه المتوج بالثلاثية التاريخية في عام 2010.

وتحدث كامبياسو لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قائلا: "كنت أقوم باحتضان زملائي قبل المباريات الكبرى لتحفيزهم لكنني لم أكن أستطيع تسجيل ثلاثة أهداف".

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وأضاف "لم يكن لدينا نجما مثل رونالدو أو ميسي هما لاعبا فريدان يستطيعان صناعة الفارق".

وأكمل اللاعب الأرجنتيني السابق "بدلا من ذلك كان لدينا صامويل إيتو الذي فاز في العام الذي سبق انضمامه لنا بثلاثية مع برشلونة".

وتابع "على عكس يوفنتوس نحن لم نقم بتحقيق أي عودات في المباريات ولكن مع إقصائنا لتشيلسي عرفنا إننا نستطيع أن نحقق شيئا رائعا كنا نظنه مستحيلا".

وأتم كامبياسو "التشابهات بيننا وبين يوفنتوس غير موجودة".

ويعد إنتر ميلان هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي توج بالثلاثية التاريخية.

وتأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على أتليتكو مدريد بهاتريك كريستيانو رونالدو.

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