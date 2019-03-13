تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح أساسي وميلنر وهندرسون في الوسط.. ريبيري حاضر مع بايرن

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ويورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشرك كلوب مع الريدز الثنائي جيمس ميلنر وجوردان هندرسون كأساسيان فيما جلس فابينيو على مقاعد البدلاء. ويلعب محترفنا المصري محمد صلاح اللقاء منذ البداية.

وجاء تشكيل الفريق البافاري كالآتي.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: رافينيا، نيكولاس سوله، ماتس هوميلس، دافيد ألابا.

الوسط: خابي مارتينيز، تياجو ألكانتارا، سيرجي جنابري، جيمس رودريجيز، فرانك ريبيري.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر، جيني فينالدوم، جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

وانتهى لقاء الذهاب بين الطرفين على ملعب أنفيلد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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