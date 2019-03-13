ساري: لم أتحدث إلى هازارد بشأن زيدان أو ريال مدريد

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 20:41

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن عدم تحدثه مع إدين هازارد نجم فريقه عن رغبة زين الدين زيدان في ضمه إلى ريال مدريد.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي لمباراة دينامو كييف: "أنا غير قلق بشأن موقف هازارد معنا".

وردا على سؤال إذا ما كان تحدث مع هازاد بشأن رغبة زيدان في ضمه إلى ريال مدريد رد قائلا "لم أتحدث معه في هذا الأمر".

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وانتقل للحديث عن المباراة "أعتقد أن الملعب الأوليمبي في كييف كارثي وسيكون خطرا على اللاعبين ولكن علينا أن نقبل هذا الوضوع وسوء الأرضية سيؤثر على الفريقين".

ويلعب تشيلسي ضد دينامو كييف في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، وفاز الفريق الأزرق في الذهاب بثلاثية دون رد.

وتولى زين الدين زيدان قبل أيام تدريب ريال مدريد بعد رحيل سنتياجو سولاري، وارتبط اسم إدين هازارد بالانتقال للملكي في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد النجم البلجيكي هازارد مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.

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