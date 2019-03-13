رسميا - مانشستر سيتي يمدد عقد بيرناردو سيلفا حتى 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه البرتغالي بيرناردو سيلفا حتى عام 2025.

وجدد النادي السماوي عقد لاعبه لمدة 3 سنوات إذ كان سينتهي في 2022، ليكافئه على الأداء الرائع الذي يقدمه في الآونة الأخيرة تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقال سيلفا لموقع ناديه الرسمي: "إنه لفخر كبير أن أجدد عقدي مع الفريق، هذا النادي يوفر كل شيء للاعبين من أجل تحقيق طموحهم، ولا يوجد مكان آخر أرغب في التواجد به".

وأضاف "بمجرد سماعي برغبة سيتي في ضمي شعرت بسعادة كبيرة. أحب هذا النادي والمدرب واللاعبين والجماهير".

وواصل "أسلوب اللعب هنا يحمسني وأنا مصمم على تحقيق المزيد من البطولات. سيتي أعطاني الفرصة لتحقيق ذلك".

وشارك اللاعب، المنضم لصفوف سيتي في 2017 قادما من موناكو، هذا الموسم في 40 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10.

صاحب الـ24 عاما سبق له تحقيق لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا والدوري الفرنسي مع موناكو، وأخيرا الإنجليزي مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.

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