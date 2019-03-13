بالفيديو - الرجاء يثأر من نهضة بركان ويخمد ثورته ويسحقه بسباعية

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

ثأر فريق الرجاء البيضاوي من خسارته أمام نهضة بركان في الكونفدرالية برباعية دون رد، وسحقه بسباعية في الدوري المغربي للمحترفين.

وفاز الرجاء على نهضة بركان بنتيجة 7-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري.

سجل سباعية الرجاء زكريا حدراف ثلاثة أهداف "هاتريك" وهدف واحد لكل من بدر بانون وعمر بوطيب ومحسن ياجور وأيوب نناح.

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وارتفع رصيد الرجاء إلى النقطة 31 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، وبفارق 17 نقطة عن الوداد متصدر المسابقة.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للرجاء في الدوري تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي.

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