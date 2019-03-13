خاص الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات لضم أبو جبل من سموحة

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 19:39

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو - أبو جبل - الأهلي - سموحة

هل يتفاوض الأهلي مع سموحة لضم محمد أبو جبل حارس الفريق؟ سؤال يجيب أمير توفيق مدير التعاقدات عنه.

وقال أمير توفيق في تصريحات لـFilGoal.com: "اندهشنا من ترويج مثل هذه الأخبار غير الصحيحة لأنها لم تحدث على الإطلاق".

وأضاف "نمتلك بالفعل ثلاثة حراس مرمى مميزين، هم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي".

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توفيق واصل "وبخلاف هؤلاء، نملك حراس المستقبل، وهم مصطفي شوبير واحمد طارق وغيرهم من مواهب قطاع الشباب والناشئين بالقلعة الحمراء".

مدير التعاقدات أتم "نشعر بالاطمئنان على هذا المركز، ولا توجد خطط حالية لدعمه أو إبرام تعاقدات جديدة به، كما أننا لم نجلس أو نتحدث مع أي طرف بخصوص هذا الموضوع".

محمد أبو جبل سبق له اللعب في نادي الزمالك، قبل الانتقال لسموحة منذ موسم 2016/2017.

صاحب الـ30 عاما شارك في 24 مباراة هذا الموسم مع سموحة في بطولة الدوري.

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