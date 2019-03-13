مؤتمر إيمري: سنظهر أمام رين بشكل مختلف عن مواجهة الذهاب

شدد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال على ضرورة الظهور بشكل مختلف أمام ستاد رين الفرنسي عن الذي قدمه المدفعجية في مباراة الذهاب.

ويلعب أرسنال مساء الخميس ضد رين في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما خسر الذهاب في فرنسا بنتيجة 3-1.

وقال أوناي إيمري في المؤتمر الصحفي: "نحتاج إلى التركيز بشدة في المباراة وخلق حالة مختلفة أمام جماهيرنا، كذلك يجب أن يكون اللاعبين في حالة صفاء ذهني لاتخاذ أفضل القرارات خلال المواجهة".

وأضاف "لا أفكر في أن تكون هذه المباراة هي الأفضل لي، ولكن سنبذل قصارى جهدنا أنا واللاعبين".

وأتم تصريحاته "في المباراة الأولى هزمونا والآن نريد أن نظهر لهم كيف سنكون مختلفين عن يوم لقاء الذهاب، ولكن مع الاحترام الكبير لفريق رين يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات والمتغييرات التي قد تواجهنا خلال الـ90 دقيقة".

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