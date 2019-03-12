مدبولي وعنتر سجلا.. زمالك 97 ينتصر على الأهلي بثلاثية نظيفة

فاز الزمالك مواليد 97 بقيادة سيد حنفي علي الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء، في الجولة 17 من مؤجلات بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز الأهداف أحمد مدبولي وكريم رأفت في الدقائق 21 و23 من الشوط الاول، وأضاف محمد عنتر الهدف الثالث في الدقيقة 64.

سيطر الزمالك علي مجريات المباراة خاصة في الشوط الأول وأواخر الشوط الثاني، وسط تألق كبير من ثلاثي الفريق الأول محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعنتر بجانب أحمد عادل "ميسي".

وأنقذ حارس الأهلي مصطفي شوبير عدة فرصة كادت أن توسع الفارق، وكذلك تصدت العارضة لفرصتين من "ميسي".

وتصدى عمر صلاح حارس الزمالك لفرصة محققة من مهاجم الأهلي في الدقيقة 60، بجانب تألق محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول للزمالك.

وشاهد اللقاء بيير شومان المدرب العام للفريق الأول بالزمالك، وأيمن عبدالعزيز وأمير عزمي المدربان المساعدان، وذلك بتكليف من جروس لمتابعة خماسي الفريق الأول محمد إبراهيم ومدبولي وعنتر وعبد السلام وعمر صلاح، وكذلك اللاعبين الشباب.

وتواجد لاعبو الزمالك محمود علاء، وأحمد سيد "زيزو" وبهاء مجدي وخالد بوطيب وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرحيم "جنش"، بجانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي معتمد جمال ووائل رياض "شيتوس" وأسامه عبد الكريم، بجانب طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي.

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ: تحديد موقف مشاركة الشناوي ضد الساورة سابق لأوانه.. سيكون في القائمة

الأهلي: تلقينا موافقة على زيادة عدد الجماهير ضد الساورة إلى 15 ألفا

رقمان خارقان لـ أتليتكو مدريد يجعلان "ريمونتادا" يوفنتوس شبه مستحيلة

قبل زيدان.. 11 مدربا أشرفوا على ريال مدريد في أكثر من ولاية

سيتي وشالكه.. لقاء النتيجة التي قد تبدو مضمونة والآمال التي لا تبدو مستحيلة

خبر في الجول – تأكد غياب هشام محمد عن الأهلي ضد الساورة