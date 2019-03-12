رقمان خارقان لـ أتليتكو مدريد يجعلان "ريمونتادا" يوفنتوس شبه مستحيلة

يحتاج يوفنتوس إلى أمسية تاريخية في ملعبه أليانز، حتى يتمكَن من تخطي أتليتكو مدريد والعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس سيبدأ مباراة اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16، متأخرا بهدفين بالفعل تلقتهما شباكه ذهابا في واندا متروبوليتانو قبل 3 أسابيع.

فريق السيدة العجوز المدجج بـ كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة وصاحب الـ22 هدفا سابقا في شباك أتليتكو، سيحاول تحقيق معجزة أمام الفريق الإسباني المتمرّس قاريًا في السنوات الأخيرة.

أتليتكو حامل لقب الدوري الأوروبي ووصيف دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 5 مواسم، يمتلك رقمين خارقين في أدوار خروج المغلوب تحت قيادة مدربه الحالي دييجو سيميوني.

المدرب الأرجنتيني الذي حضر لتدريب أتليتكو في ديسمبر 2011، لا يودّع مسابقة أوروبية في أدوار خروج المغلوب بعد فوزه ذهابا أبدا.

حدث ذلك في 11 دورا إقصائيا مختلفا بمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي منذ موسم 2011\2012، ودائما أتليتكو لا يفرّط في أسبقيته ويمر إلى الدور التالي.

أما الرقم الثاني، فهو أن أتليتكو لم يخسر بفارق هدفين أو أكثر في أدوار خروج المغلوب بالمسابقات الأوروبية، سوى في 3 مناسبات من أصل 44 مباراة مع سيميوني.

حدث ذلك للمرة الأولى أمام روبن كازان في الدوري الأوروبي 2013 يوم الهزيمة 0-2.

ثم تكرر أمام الغريم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 والخسارة 1-4، قبل أن يحدث مجددا أمام الميرنجي بالهزيمة 0-3 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

لكن اللافت، أن كل المباريات الثلاثة لم تكن في جولة الإياب!

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