كريستيانو رونالدو: لا أفتقد إسبانيا.. ورحلت عن ناد عظيم

بينما تشير بعض التقارير على خجل إلى إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد تزامنا مع عودة زين الدين زيدان، جاء الرد حاسما من لاعب يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو انتقل إلى صفوف البيانكونيري مطلع الموسم الجاري في صفقة مفاجئة قادما من ريال مدريد بعد 9 سنوات قضاها بين جدران ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقبل أن تتزايد الأحاديث والشائعات بشأن عودته لارتداء القميص الأبيض، أغلق النجم البرتغالي جميع الأبواب مبكرا، وأعلن سعادته في إيطاليا مع السيدة العجوز.

كريستيانو أجرى مقابلة مع منصة DAZN، وقال فيها: "لا أفتقد إسبانيا أو البرتغال. الأمور تسير على نحو جيد. حقيقة رحلت عن العديد من الأصدقاء الجيدين ورحلت عن ناد عظيم (يقصد ريال مدريد)".

وأضاف "رحلت عن ناد أعطاني الكثير من الحب والناس والأصدقاء.. لكنني لا أفتقد البلد نفسها لأني أملك نفس الأشياء هنا (في إيطاليا) وبالتالي لم يكن الأمر صعبا بالنسبة لي".

وأشار "الأمور كانت ممتعة ومختلفة وصعبة ولكني تأقلمت جيدا وأنا سعيد للغاية".

وتطرق لمستوى يوفنتوس "أداء الفريق في رأيي كان جيدا جدا وإيجابيا، في الدوري مازلنا بلا هزيمة، وهذا عظيم في رأيي. لدينا كل شيء كي نصبح أبطالا ولكن مازال هناك الكثير لفعله، وإن واصلنا السير على نفس المنوال فبالتأكيد سنكون أبطالا".

وتابع حديثه "حققنا بطولة السوبر الإيطالي في السعودية وقد كانت أول بطولة لي مع الفريق وهي بمثابة توازن إيجابي على الصعيد الفردي. أشعر الآن بالتأقلم على الدوري الإيطالي الذي هو صعب بالنسبة لي خاصة للمهاجمين".

وأتم "إنه دوري به الكثير من الجودة ولم أتوقع هذا المستوى صراحة.. تأقلمت جيدا، عائلتي وأطفالي سعداء هنا ولهذا كل شيء إيجابي".

كريستيانو - الذي أشارت التقارير إلى رحيله عن الملكي في ظل عدم شعوره بالتقدير وحاجته لخوض تحدي جديد - احتاج بعضا من الوقت للتأقلم في أجواء الكرة الإيطالية.

اتفق مع المنتخب البرتغالي على عدم استدعائه دوليا أملا في مزيد من التركيز والتعرف أكثر على تفاصيل اللعبة في جنة كرة القدم، وهو ما حصد ثماره في النهاية.

لاعب مانشستر يونايتد الأسبق سجل 19 هدفا في الدوري الإيطالي ليحتل بهم صدارة الهدافين لفترة قبل أن ينتزعها منه فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا المخضرم مؤقتا بفارق هدف.

وإجمالا خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات شارك رونالدو في 35 مباراة سجل فيها 21 هدفا وصنع 12.

كريستيانو دق طبول الحرب قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام أتليتكو مدريد. يوفنتوس يستقبل ضيفه الإسباني على ملعب أليانز يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بهدف تعويض هزيمته ذهابا 0-2 في ملعب واندا متروبوليتانو.

وقال لجماهير فريقه "استعدوا للعودة" (طالع التفاصيل).















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