رئيس ريال مدريد: الاختيار بين نيمار ومبابي؟ كلاهما

إثارة المدرب الجديد انتهت بقدوم زين الدين زيدان، ولكن لا تعتقد أن الإثارة انتهت بالكامل في قلعة ريال مدريد. الآن نحن على موعد مع إثارة سوق الانتقالات.

ريال مدريد أعلن بشكل رسمي عودة حالة الطوارئ. زين الدين زيدان ينطح سانتياجو سولاري من منصبه ليستعيد العرش الملكي لعام 2022. (طالع التفاصيل)

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تحدث مع الصحفيين عقب نهاية مؤتمر تقديم زين الدين زيدان. حديث تحول ليصبح عن الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وأجاب بيريز على سؤال (يقولون أن زين الدين زيدان يعد صديقا لـ مبابي، ما رأيك؟) ضاحكا "زيدان ومبابي فرنسيان. أعتقد بأنه بإمكانه – زيدان – فعل شيء".

من تُفضل؟ مبابي أم نيمار؟ يُجيب بيريز "كلاهما".

ابتسامات وإجابات بيريز التقطتها عدسات الكاميرات، لتذاع عبر قناة شيرينجيتو الإسبانية الشهيرة.

💣💣¡OJO A FLORENTINO!💣💣 👉Amistad de ZIDANE con MBAPPÉ: "Es francés... Con MBAPPÉ podría HACER ALGO...". 👉¿NEYMAR o MBAPPÉ? LOS DOS. ¡A las 12 @elchiringuitotv! pic.twitter.com/zKKoTGBSyI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2019

جوسيب بيدريرول مقدم أحد البرامج على قناة شيرينجيتو الإسبانية كان صاحب السبق الصحفي بخصوص تعيين زين الدين زيدان بدلا من سنتياجو سولاري. (طالع التفاصيل)

بيريز بدوره تحدث عن الحقبة الجديدة في ريال مدريد قائلا: "لم نصل لمستوانا المطلوب هذا الموسم، واليوم سنبدأ حقبة جديدة لتحقيق مزيد من النجاحات".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لتقديم زين الدين زيدان "نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ ريال مدريد. مرحلة مليئة بالطموح والتنافس واليوم نحن نرحب بـ زيدان".

ووجه بيريز رسالة إلى زيدان قائلا: " أشكرك على إخلاصك والتزامك بأن تكون جزءًا من شعار ريال مدريد. عُدت في اللحظات الصعبة الآن وهذا يدل على عشقك لـ ريال مدريد. شكرا لك زيدان".

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