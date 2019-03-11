المستفيدون والمتضررون من عودة زيدان.. نافاس وبيل وإيسكو

عاد زين الدين زيدان لمقعد الرجل الأول في ريال مدريد مرة أخرى لينقذ ما يمكن إنقاذه بعد موسم كارثي ودع فيه الفريق الملكي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا ويبتعد عن صدارة الدوري بـ12 نقطة.

والآن اختلفت الأحوال فهناك من كان مرشحا للرحيل عن مدريد سيبقى ومن كان يضمن وجوده بين جدران ملعب سانتياجو برنابيو الآن سيطرق الأبواب للرحيل.

ويستعرض FilGoal.com أبرز المستفيدون والمتضررون من عودة زيدان.

المستفيدون

إيسكو

كان إيسكو أبرز المرشحين للرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري وذلك في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر.

بل أن إيسكو دخل في خلافات كثيرة مع سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للوس بلانكوس.

ولكن مع زيدان سيعود إيسكو إذ أنه قدم أفضل أداء لديه مع المدرب الفرنسي حينما كان يتولى المسؤولية في الولاية الأولى.

وحتى حينما لم يكن يشارك إيسكو فأكد اللاعب الإسباني أنه لا يلوم مدربه ولا يلوم إلا نفسه.

كيلور نافاس

أصبح الحارس الكوستاريكي مرشحا للرحيل عن ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى منذ رحيل زيدان وقدوم ثيبو كورتوا.

لكن الحارس الذي ساهم مع ريال مدريد في الفوز بثلاثيته التاريخية في دوري أبطال أوروبا مع زيدان كان هو من يشغل مركز الحراسة دائما.

بل أن زيدان رفض انتداب حارس آخر نظرا لثقته في نافاس.

مارسيلو

عانى مارسيلو مع سولاري من غيابه كثيرا عن المشاركة في المباريات واعتماد المدرب الأرجنتيني على سيرجيو ريجيلون.

استبعاد اللاعب البرازيلي من المشاركة في المباريات دفع الصحافة للتكهن برحيله بنهاية الموسم عن الفريق الملكي ومجاورة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

لكن عودة زيدان ستُبقي مارسيلو بين جدران برنابيو.

المتضررون

جاريث بيل

لا يوجد متضرر في ريال مدريد بأكمله من عودة زيدان أكثر من جاريث بيل.

اللاعب الويلزي كشف في وقت سابق أن علاقته مع زيدان كانت محترفة فقط لكنهما لم يكونا صديقين.

وقال: "بالطبع كنت محبطا من عدم المشاركة أساسيا في نهائي دوري الأبطال، لأنني كنت ألعب بشكل جيد بعد العودة من الإصابة وسجلت بعض الأهداف واعتقدت أنني أستحق المشاركة أساسيا".

داني سيبايوس

سيبايوس قال إنه عانى من الإحباط بسبب عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة زيدان بل وكشف عن رغبته في الرحيل عن الفريق طالما لم يكن يشارك.

وقال في وقت سابق من الصيف الماضي: "عملت بجد، ولكن جاءت لحظة شعرت فيها أن الأمر مستحيلا. لقد سجلت هدفين في فيتوريا (أمام آلافيس)، وفي المباراة التالية لعبت دقيقة واحدة أمام دورتموند. تمر الأسابيع ولا تشعر بأهميتك، في وقت من الموسم كنا متأخرين في الدوري بـ15 نقطة، ولكني لم أشارك كذلك".

مضيفا: "عيّنت مدربا خاصا في يناير، لأنني لم أكن ألعب أيام الأربعاء أو الأحد. إن استمر زيدان، كنت واضحا في رغبتي في الرحيل، ولكن مع وصول جولين تغيّر الوضع".

اللاعب تحدث إلى زيدان مستفسرا: "سألت زيدان عن سبب عدم مشاركتي، فطلب مني أن أقيّم اللاعبين الذين يسبقونني، كانت هناك فترة من الموسم تعرض خلالها كروس ومودريتش للإصابة، وهو قام بتغيير الطريقة حتى يشرك لاعبين آخرين على حسابي، الأمر مؤلم".

ثيبو كورتوا

الاعتماد على كيلور نافاس بشكل أساسي يعني أن كورتوا سيلازم مقاعد البدلاء فيما تبقى من الموسم الجاري خاصة أن ريال مدريد لا ينافس في أي بطولة سوى الدوري فقط.

الحارس البلجيكي لم يقدم مستوى جيد مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري عقب انضمامه إليه قادما من تشيلسي وعودة نافاس ستجعل مشاركته أساسيا صعبة.

المستفيد من أي مدرب

كريم بنزيمة فلا يوجد مهاجم غيره في قائمة ريال مدريد لكن مع زيدان فالمدرب الفرنسي دائم الإشادة بمواطنه سواء كان يتولى منصبا في قلعة اللوس بلانكوس أم لا.

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