إيقاف حسين السيد 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بسبب "أفعال عدوانية"
الإثنين، 11 مارس 2019 - 20:49
كتب : FilGoal
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حسين السيد محترفنا المصري في صفوف الاتفاق السعودي لمدة 4 مباريات.
حسين السيد
النادي : الاتفاق
حسين السيد تعرض للطرد في خسارة فريقه الاتفاق أمام النصر بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.
وظهر حسين السيد منفعلا للغاية وألقى بزجاجة مياه على أرض الملعب عقب احتساب الحكم لهدف النصر الثالث في اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يذهب للحكم ويتحدث معه بانفعال ظهر واضحا في اللقطة، ليقرر الحكم طرد اللاعب.
لقطة طرد مدافع الاتفاق حسين السيد#النصر_الاتفاق #دوري_بلس pic.twitter.com/ktICHFTqhB— دوري بلس (@dawriplusksa) March 8, 2019
وغرمت لجنة الانضباط حسين السيد بغرامة مالية كبيرة قدرها 40 ألف ريال على أن يُسددها في مدة أقصاها 30 يوما من مدة إعلان القرار، اليوم الاثنين.
وأوضحت اللجنة أسباب عقوبة حسين السيد بـ"بسبب اعتراضه على أحد قرارات الحكم بارتكاب أفعال عدوانية تجاهه ليتعرض للطرد المباشر"، حسبما جاء في تقرير حكم المباراة.
ويحق لنادي الاتفاق التقدم باستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي، ضد قرار إيقاف حسين السيد.
#لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال. pic.twitter.com/33CknmIexs— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 11, 2019
وتحدث حسين السيد عن واقعة طرده في وقت سابق قائلا: " اعتذر عما بدر مني في لقاء النصر. اعتذر للغاية ومُتقبل أي قرار". (طالع التفاصيل)
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