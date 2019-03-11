إيقاف حسين السيد 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بسبب "أفعال عدوانية"

الإثنين، 11 مارس 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حسين السيد محترفنا المصري في صفوف الاتفاق السعودي لمدة 4 مباريات.

حسين السيد تعرض للطرد في خسارة فريقه الاتفاق أمام النصر بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

وظهر حسين السيد منفعلا للغاية وألقى بزجاجة مياه على أرض الملعب عقب احتساب الحكم لهدف النصر الثالث في اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يذهب للحكم ويتحدث معه بانفعال ظهر واضحا في اللقطة، ليقرر الحكم طرد اللاعب.

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وغرمت لجنة الانضباط حسين السيد بغرامة مالية كبيرة قدرها 40 ألف ريال على أن يُسددها في مدة أقصاها 30 يوما من مدة إعلان القرار، اليوم الاثنين.

وأوضحت اللجنة أسباب عقوبة حسين السيد بـ"بسبب اعتراضه على أحد قرارات الحكم بارتكاب أفعال عدوانية تجاهه ليتعرض للطرد المباشر"، حسبما جاء في تقرير حكم المباراة.

ويحق لنادي الاتفاق التقدم باستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي، ضد قرار إيقاف حسين السيد.

وتحدث حسين السيد عن واقعة طرده في وقت سابق قائلا: " اعتذر عما بدر مني في لقاء النصر. اعتذر للغاية ومُتقبل أي قرار". (طالع التفاصيل)

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