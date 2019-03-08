حسين السيد يعتذر ويكشف ما قاله للحكم ويُصرح: لسنا أفضل من ريال مدريد

الجمعة، 08 مارس 2019 - 21:07

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق - النصر

حرص محترفنا المصري حسين السيد لاعب نادي الاتفاق على الاعتذار للجميع، بعد ما بدر منه في لقاء فريقه أمام النصر.

الاتفاق تقدم بهدفين مقابل لا شيء أمام النصر، قبل أن يقلب الأخير الطاولة تماما ويفوز 3-2 في لقاء شهد خروج حسين السيد مطرودا في الدقائق الأخير بسبب اعتراضه الشديد على الحكم، نتيجة احتساب الهدف الثالث. (طالع التفاصيل)

حسين السيد ظهر منفعلا للغاية وألقى بزجاجة مياه على أرض الملعب، قبل أن يذهب للحكم ويتحدث معه بانفعال ظهر واضحا في اللقطة، ليقرر الحكم طرد اللاعب.

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وتحدث حسين السيد عن الواقعة قائلا: "اعتذر عما بدر مني في لقاء النصر. اعتذر للغاية ومُتقبل أي قرار".

وأضاف في تصريحاته مع قناة دوري + "ليس من عاداتي أن أظهر بهذا الشكل ولذلك اعتذر".

وكشف "أخبرت الحكم بأن عليه رؤية اللقطة من جديد، لأنه من المستحيل أن يقفز اللاعب بهذا الشكل من وضع الثبات في الأرض، دون أن يرتكب مخالفة".

وأشار "هذا فقط ما قولته للحكم. كنت أقف خلف مهاجم النصر ورأيت المخالفة أمام عيني، وفي النهاية اعتذر عما بدر مني".

وعن اختلاف مستوى الاتفاق في العديد من المباريات، يقول حسين السيد "لسنا أكبر من ريال مدريد وباريس سان جيرمان. أفضل فرق العالم يحدث لها هبوط في المستوى في بعض الوقت".

ويُكمل "هذا الهبوط في المستوى يحدث لأكبر فرق العالم. ترى فريقا يُودع دوري الأبطال على ملعبه ويخسر بالـ 4، في بطولة هي الأكبر في العالم، بعد كأس العالم. كل تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

ويرى حسين السيد "من الطبيعي للغاية ما يحدث. لعبنا ضد النصر وهو يعد فريقا كبيرا للغاية ولكننا لعبنا من أجل الانتصار وكنا سنحقق الانتصار لولا الهدف المُتأخر".

وأتم "أحمد الله على كل شيء واعتذر مرة أخرى".

النصر رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بالدوري السعودي، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز التاسع.

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