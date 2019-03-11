ظهور خالد بوطيب وغياب وليد أزارو عن قائمة المغرب لمواجهة مالاوي والأرجنتين

يظهر خالد بوطيب مهاجم الزمالك في قائمة منتخب بلاده المغرب استعدادا لمواجهة منتخبي مالاوي والأرجنتين.

منتخب المغرب يستعد لمواجهة منتخب مالاوي في الـ 22 من شهر مارس الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

المنتخب المغربي تأكد تواجده في أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وأعلن هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة منتخب بلاده اليوم الاثنين، قائمة تضم 33 لاعبا ليس من بينهم وليد أزارو لاعب الأهلي.

وسيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في المغرب، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم.

الزمالك سيواجه نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة الحاسمة من كأس الكونفدرالية، وبعدها يلعب ضد المقاولون العرب في الـ 20 من شهر مارس، أي قبل يومين من مواجهة المنتخب المغربي لـ مالاوي.

وحتى الآن لم يتضح موقف خالد بوطيب من لقاء المقاولون العرب، ولم يتحدد موعد سفره لـ المغرب للانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

وفيما يلي قائمة المغرب بالكامل المكونة من 33 لاعبا:

منير المحمدي (ملقا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – رضا التكناوتي (الوداد الرياضي المغربي) – مروان داكوستا (اتحاد جدة السعودي) – غام سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) – المهدي بنعطية (الدحيل القطري) – أشرف حاكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني) – كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي).

يوسف أيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي) – مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) – يونس بلهندة (جالاطا سراي التركي) – فيصل فجر (كان الفرنسي) – أمين حاريث ( شالكة الألماني) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس الهولندي) – أيوب الكعبي (شينا فورتشن الصيني) – خالد بوطيب (الزمالك).

رشيد العليوي (نيم الفرنسي) – نصير مزراوي (أياكس الهولندي) – يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) – سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني) – أسامة الإدريسي (الكمار الهولندي) – عبد الله الحافيظي (الرجاء البيضاوي المغربي) – فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) – عبد الحميد يونس (ريمس الفرنسي) – أنور التهامي (بلد الوليد الإسباني).

زكريا حدراف (الرجاء المغربي) – سفيان أمرابط (بروج البلجيكي) – عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير المغربي) – وليد حجام (أنيام الفرنسي) – إسماعيل الحداد (الوداد الرياضي المغربي) – بدر بانون (الرجاء المغربي) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي).

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