فان جال يعلن اعتزاله التدريب رسميا: ليس لدي طموح لشيء جديد

أعلن لويس فان جال المدير الفني الهولندي اعتزاله التدريب رسميا اليوم الاثنين.

وتحدث المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد لبرنامج "في تي بي إل" الهولندي قائلا: "أنا متقاعد الآن وليس لدي أي طموح لأصبح مديرا رياضيا أو محلل في الإعلام".

وواصل "زوجتي تخلت عن عملها قبل 22 عاما وانتقلت معي لكل مكان ذهبت إليه وقلت لها سوف أعتزل حينما أبلغ من العمر 55 عاما ولكن عوضا عن ذلك استمريت حتى سن الـ65".

وأضاف مدرب المنتخب الهولندي وبايرن ميونيخ السابق "يحق لزوجتي أن تعيش معي خارج كرة القدم أستطيع القول إنها سعيدة الآن".

وأكمل فان جال "أعتقد إنني كنت أستطيع العمل كمدير رياضي ولكن في هذا المنصب أنا لا أستطيع حضور أي مران أو مباراة وأخاف من قول أي شيء لا يعجب المدراء أو المدرب أو الإعلام".

وأتم "لذا لا أعتقد إنني أريد وظيفة مثل تلك".

مسيرة حافلة

بدأ فان جال مسيرته التدريبية في عام 1991 حينما تولى إدارة أياكس أمستردام ومنه انتقل إلى برشلونة عام 1997.

وعقب ثلاث سنوات قضاها مع برشلونة انتقل لتدريب منتخب هولندا وعاد لبرشلونة مجددا في 2002 ولموسم واحد فقط.

ظل فان جال بدون عمل لعامين وفي 2005 أشرف على تدريب إيه زد ألكامار حتى 2009 ومنه انتقل إلى بايرن ميونيخ.

وعقب قضائه عامين مع الفريق البافاري ظل بدون عامل لمدة عام قبل أن ينتقل لتدريب منتخب هولندا في 2012 لمدة عامين.

وفي 2014 تولى تدريب مانشستر يونايتد لعامين قبل إقالته.

وتوج فان جال بالدوري الهولندي ثلاث مرات مع أياكس ومرة واحدة مع ألكامارا.

وظفر بكأس هولندا مرة واحدة وثلاث مرات للسوبر الهولندي ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكذلك السوبر الأوروبي وكأس الإنتر كونتينينتال.

ومع برشلونة ظفر بلقبي للدوري ولقب للكأس ومثله للسوبر الأوروبي.

أما مع بايرن ميونيخ فتوج بلقب وحيد لكل من الدوري الألماني والكأس المحلي والسوبر المحلي كذلك وحل ثانيا في دوري أبطال أوروبا في 2010.

ومع مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأخيرا مع منتخب هولندا ظفر بالمركز الثالث في كأس العالم 2014.

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