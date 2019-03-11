شكوك حول لحاق مدافع ليفربول بمواجهة بايرن

الإثنين، 11 مارس 2019 - 17:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بمباراة الفريق المصيرية ضد بايرن ميونيخ يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

حسب صحيفة أنفيلد اتش كيو فأن ليفربول يأمل أن يكون ترينت جاهزاً لمواجهة بايرن بعد أن استبدل المدافع الشاب أمام بيرنلي في مباراة الأحد.

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وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن دانييل ستوريدج مهاجم الفريق كان يستعد لدخول الملعب بدلا من ساديو ماني، لكن ترينت أوضح للجهاز الفني أنه شعر ببعض الألم في ساقه، وبالفعل تمت استبداله على الفور كاجراء احترازي.

ليفربول يدخل المباراة بعد فوزه على بيرنلي 4-2 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

في المعسكر الآخر، غاب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عن تدريبات فريقه استعدادا لمباراة الأربعاء.

وذكر موقع بايرن أن ليفاندوفسكي تدرب بشكل فردي في صالة الجيمانزيوم وغاب عن المران الجماعي.

فيما غاب لظروف عائلية المهاجم توماس مولر الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف.

بينما تواصل غياب أرين روبن وكورنتين توليسو بسبب عدم التعافي من الإصابات.

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