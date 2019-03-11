صلاح يرد مازحا على "احترافية رامي عباس": اتحاد الكرة "هيزعل كده".. وتعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي

رد محمد صلاح بشكل مازح على حديث ممثل بنك الإسكندرية بشأن احترافية مدير أعماله رامي عباس، خلال مؤتمر تقديمه سفيرا للبنك.

وأشاد شريف لقمان الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة في بنك الإسكندرية باحترافية رامي عباس ودوره في تفعيل التعاون بين بنك الإسكندرية وصلاح.

وفي المقابل، رد صلاح مازحا في وجود مراسل FilGoal.com: "كده اتحاد الكرة يزعل منك".

ويعقد بنك الإسكندرية ومحمد صلاح مؤتمرا صحفيا في مدينة ليفربول، لإعلان صلاح سفيرا للبنك.

ولرامي عباس واتحاد الكرة تاريخ طويل من الأزمات حول حقوق الصورة وأمور خاصة بالتسويق. (طالعها من هنا)

وتطرّق صلاح لعلاقته بوسائل التواصل الاجتماعي وطريقة تعامله معها: "صرت لا أهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، اهتمامي صار أكبر من ذلك، من الممكن أن يعلّق صبي صغير بكلام إيجابي، أو يسبني ويرحل".

مضيفا: "عقلي بات متزنا وأقضي وقتي في المنزل، ألعب مع أصدقائي أو أقرأ أو أشاهد شيئا، لا أضيع وقتي في الإمساك بهاتفي والدخول على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة ما يحدث أو ما يقوله الناس عني".

وأردف: "أنا لا أنتظر رأي أحد في شخصي، أنا أعرف ما أمتلكه من إيجابيات وسلبيات، أدرك ما يجب علي تطويره، وهذا الفارق ربما بيني وبين أي شخص آخر".

معتبرا أن الإعداد الذهني من الأمور الهامة للفرد في المجتمع: "لم نخضع في مصر للتدريب الذهني السليم، في المدارس تحديدا، لا نحب أن نتعلم أمورا جديدة، الجيمع يعتقد أنه يعرف كل شيء، أما أنا فليس لدي مشكلة في التعلُم".

واعتبر صلاح أنه كان سبّاقا على المستوى المحلي والإقليمي والقاري: "الضغط كبير جدا على شخصي، كمصري وعربي وإفريقي، وصلت لمكانة لم يصل إليها أحد من قبل، وتأثيري على الناس كبير جدا".

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