الشرطة طاردت لاعب سامبدوريا المخمور

الإثنين، 11 مارس 2019 - 14:42

كتب : FilGoal

جريجوار ديفريل - سامبدوريا

تورّط جريجوار ديفريل لاعب سامبدوريا في مطاردة من عناصر الشرطة، أثناء قيادته سيارته مساء أمس الأحد.

موقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، ذكر أن اللاعب الفرنسي كان تحت تأثير الكحول أثناء هذه المطاردة التي رفض فيها تلبية طلب الشرطة بالتوقف، قبل أن تصطدم سيارته.

اللاعب لم يتعرض لأي إصابات بحسب الصحفي الإيطالي، قبل أن يخضع لاختبار عينة أثبتت وجود نسبة كحول عالية في دمه.

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الشرطة قامت بسحب رخصته، في انتظار مزيد من العقوبات التي ستوقّع عليها.

ديفريل (27 عاما) يلعب معارا من روما إلى سامبدوريا، وظهر في 6 دقائق بمباراة فريقه أمام أتالانتا يوم الأحد.

المهاجم الفرنسي لم يسجل أي هدف في آخر 14 مباراة خاضها مع فريق مدينة جنوى، وأحاوله خارج الملعب لم تكن أفضل.

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