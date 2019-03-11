الشرطة طاردت لاعب سامبدوريا المخمور

تورّط جريجوار ديفريل لاعب سامبدوريا في مطاردة من عناصر الشرطة، أثناء قيادته سيارته مساء أمس الأحد.

موقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، ذكر أن اللاعب الفرنسي كان تحت تأثير الكحول أثناء هذه المطاردة التي رفض فيها تلبية طلب الشرطة بالتوقف، قبل أن تصطدم سيارته.

اللاعب لم يتعرض لأي إصابات بحسب الصحفي الإيطالي، قبل أن يخضع لاختبار عينة أثبتت وجود نسبة كحول عالية في دمه.

الشرطة قامت بسحب رخصته، في انتظار مزيد من العقوبات التي ستوقّع عليها.

ديفريل (27 عاما) يلعب معارا من روما إلى سامبدوريا، وظهر في 6 دقائق بمباراة فريقه أمام أتالانتا يوم الأحد.

المهاجم الفرنسي لم يسجل أي هدف في آخر 14 مباراة خاضها مع فريق مدينة جنوى، وأحاوله خارج الملعب لم تكن أفضل.

اقرأ أيضا:

بيان ناري من راموس.. اعتراف بالخطأ وتوضيح ما حدث مع بيريز ومارسيلو

مجاهد يكشف لـ في الجول كيفية حل أزمة استاد القاهرة.. موعد إعلان ملاعب كأس الأمم النهائية

في عيد مولده الـ41.. استرجع أبرز محطات مسيرة دروجبا من مذكراته الشخصية

قبل مواجهة الأهلي والزمالك.. ماذا يفعل نصر حسين داي على ملعبه وشبيبة الساورة خارجه

قبل مواجهتي الحسم.. سجل متوازن وفأل حسن لـ الأهلي والزمالك عند مواجهة الجزائريين