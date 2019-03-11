إيمري يتحدث عن واقعة المشجع ضد مدافع يونايتد ويُصرح: دفعة ركلة الجزاء ضعيفة ولكن

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن انتصار فريقه أمام مانشستر يونايتد، مشيرا إلى "نحن نتحسن في كل مباراة".

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدفي جرانيت تشاكا وأوباميانج في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال إيمري بعد الفوز على يونايتد: "أفضل فوز لنا هذا الموسم؟ لست متأكدا من ذلك. نحن نتحسن كل مباراة ونشعر بالفخر بما قدمناه ونود أن نشكر كل الجماهير اليوم على دعمهم".

وعن واقعة "اعتداء" مشجع لـ أرسنال على كريس سمولينج مدافع يونايتد، قال إيمري: "لا نُريد مثل تلك الأمور في الملاعب".

وأشار "تلك الأمور خارجة عن سيطرتنا ولكنني فخور بكل المشجعين ودعمهم ونريد منهم الاحترام دائما وعدم الاعتداء على أي أحد".

واقتحم أحد مشجعي أرسنال أرضية الملعب عقب الهدف الثاني للمدفعجية قبل أن يدفع بـ سمولينج.

وعن الهدف الأول، أضاف إيمري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "تشاكا متخصص في التسديد. يقدر على فعل ذلك من مناطق مختلفة عديدة في الملعب. اليوم نجح في التسجيل ولكنني أعتقد بأنه يقدر على تقديم ما هو أفضل".

وأكمل حديثه قائلا بخصوص ركلة جزاء ألكسندر لاكازيت وتسديد أوباماينج لها، "الدفعة كانت ضعيفة لـ لاكازيت ولكنها مثل التي حصل عليها توتنام ضدنا الأسبوع الماضي".

وتابع "لدينا أكثر من لاعب يقدر على تنفيذ ركلات الجزاء، وهم يقررون فيما بينهم. أوبا يمتلك الخبرة في ذلك وأنا أثق في الجميع".

ماذا عن المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟ يقول إيمري: "التحدي يعد صعاب للغاية".

وأردف "ولكننا نفكر في كل مباراة على حدى. مباراتنا المقبلة في الدوري بعد 3 أسابيع أمام نيوكاسل، ولكن الآن علينا التركيز على لقاء رين الفرنسي يوم الخميس أولا".

الانتصار أوصل أرسنال للنقطة 60 في المركز الرابع، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند النقطة 58 في المركز الخامس.

المنافسة أصبحت مُشتعلة للغاية بين الرباعي توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

توتنام 61 نقطة. أرسنال 60 نقطة. مانشستر يونايتد 58 نقطة. تشيلسي 57 نقطة ولكن مع مباراة متبقية.

الخسارة هي الأولى لـ يونايتد في الدوري تحت قيادة أولى جونار سولشاير. لعب 12 مباراة في الدوري، انتصر 10 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر.

لكن سجل اللا هزيمة لـ سولشاير توقف الآن بسبب أوناي إيمري.

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