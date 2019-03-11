بالفيديو – انتهى أسبوع الكوارث .. ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد في مباراة الأهداف الملغية

انتهى أسوأ أسبوع كروي في مدريد في العام 2019، ريال مدريد يحقق الانتصار أمام بلد الوليد في ملعب خوسيه زورنيا في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني برباعية مقابل هدف.

واصل كريم بنزيمة تألقه وسجل هدفين من ثلاثية الملكي فيما سجل رافاييل فاران الهدف الثالث، بينما سجل أنور تهامي هدف بلد الوليد الوحيد "المحتسب".

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف و12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

المباراة بدأت هادئة في الـ10 دقائق الأولى قبل أن تشهد 8 دقائق جنونية بدأت بركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد خطأ من أودريوزولا أهدرها روبين ألكاراز بتسديدة فوق العارضة.

ثم سجل ألكاراز هدفا بعدها بدقيقتين احتسبه الحكم ثم قام بإلغائه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبعد 6 دقائق وبالتحديد في الدقيقة 20 سجل سيرخي جوارديولا هدفا جديدا لبلد الوليد لكن مجددا قام الحكم بإلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 29 وأخيرا سجل بلد الوليد وقام الحكم باحتساب هدف بعد عرضية من اليمين حولها جوارديولا نحو المغربي أنور تهامي الذي استغل خلوه من الرقابة لتسجيل هدف التقدم.

بلد الوليد لم يهنأ كثيرا إذ تعادل رافاييل فاران من ركنية رفعها توني كروس أخطأها دفاع أصحاب الأرض ليسكنها المدافع الفرنسي الشباك معلنا عن هدف التعادل في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول المثير بنتيجة 1-1.

الشوط الثاني بدأ سريعا من جانب الملكي وسجل كريم بنزيمة هدفين في 8 دقائق أيضا، الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبت لأودريوزولا، ثم هدفا ثانيا برأسية بعد عرضية متقنة من توني كروس في الدقيقتين 51 و59.

وفي الدقيقة 80 حصل كاسيميرو على الإنذار الثاني في المباراة ليغادر اللقاء مطرودا بالبطاقة الحمراء، لتصبح تلك المباراة هي الرابعة على التوالي التي يتعرض فيها لاعب من الملكي للطرد بعد سيرخيو راموس وناتشو (مرتين) في لقاءات جيرونا، ليفانتي، أياكس.

النقص العددي لم يؤثر على الفريق الضيف الذي سجل هدفه الرابع عن طريق أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش بتسديدة قوية بصناعة نجم اللقاء الفرنسي كريم بنزيما.

وفي الدقيقة 89 أجرى سانتياجو سولاري تغييره الثالث بإشراك مارسيلو للمرة الأولى منذ 6 فبراير بعدما شارك الظهير الأيسر البرازيلي أمام برشلونة في لقاء الذهاب في كأس ملك إسبانيا.

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