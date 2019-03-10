قائد يونايتد بعد السقوط ضد أرسنال: الفرق الكبيرة تعاقبك إذا أهدرت الفرص

عبر أشلي يونج قائد مانشستر يونايتد عن إحباطه الشديد عقب الخسارة أمام أرسنال، بسبب "إهدار الفرص".

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدفي جرانيت تشاكا وأوباميانج في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أشلي يونج: "محبطون للغاية من الخسارة وخصوصا أننا صنعنا العديد من الفرص".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "في أيام أخرى، نجحنا في تسجيل تلك الفرص. كان يمكننا أن نسجل مرتين أو ثلاث في الشوط الأول".

وواصل "أمام الفرق الكبيرة، ستعاقب إذا أهدرت الفرص".

وعن لقطة ركلة الجزاء، يرى يونج: "من مكاني في الملعب، أعتقد أنها لم تكن ركلة جزاء".

وأكمل حديثه قائلا: "أعلم جيدا شخصية الفريق والروح التي نمتلكها، ويجب أن نواصل الضغط".

الانتصار أوصل أرسنال للنقطة 60 في المركز الرابع، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند النقطة 58 في المركز الخامس.

المنافسة أصبحت مُشتعلة للغاية بين الرباعي توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

توتنام 61 نقطة. أرسنال 60 نقطة. مانشستر يونايتد 58 نقطة. تشيلسي 57 نقطة ولكن مع مباراة متبقية.

الخسارة هي الأولى لـ يونايتد في الدوري تحت قيادة أولى جونار سولشاير. لعب 12 مباراة في الدوري، انتصر 10 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر.

لكن سجل اللا هزيمة لـ سولشاير توقف الآن بسبب أوناي إيمري.

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