أوباميانج: كنت واثقا من تسجيل ركلة الجزاء ضد يونايتد.. نريد العودة لدوري الأبطال

على الرغم من إهداره لركلة جزاء في الوقت القاتل أمام توتنام، إلا أنه كان واثقا من التسجيل أمام مانشستر يونايتد. هنا نتحدث عن بيير إيميريك أوباميانج.

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدفي جرانيت تشاكا وأوباميانج في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أوباميانج: "ارتكبت خطأ أمام توتنام ولم أنجح في تسجيل ركلة الجزاء، على عكس اليوم ضد يونايتد".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "أتدرب بشكل مستمر وكنت في كامل تركيزي ونجحت في التسجيل".

وأشار "كنت أعلم أن الركلة ستكون صعبة ولكنني كنت واثقا من التسجيل".

وأكمل حديثه قائلا: "روح الفريق جيدة جدا. نحن نُعطي كل ما لدينا ونريد القتال من أجل إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى".

وأردف "نعلم أن الأمور صعبة ولكننا نريد العودة من جديد لدوري أبطال أوروبا. نحن مُتعطشون لذلك".

الانتصار أوصل أرسنال للنقطة 60 في المركز الرابع، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند النقطة 58 في المركز الخامس.

المنافسة أصبحت مُشتعلة للغاية بين الرباعي توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

توتنام 61 نقطة. أرسنال 60 نقطة. مانشستر يونايتد 58 نقطة. تشيلسي 57 نقطة ولكن مع مباراة متبقية.

الخسارة هي الأولى لـ يونايتد في الدوري تحت قيادة أولى جونار سولشاير. لعب 12 مباراة في الدوري، انتصر 10 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر.

لكن سجل اللا هزيمة لـ سولشاير توقف الآن بسبب أوناي إيمري.

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