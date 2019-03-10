بالفيديو – تسديدة تشاكا تخدع دي خيا.. أرسنال يعاقب لوكاكو ويهز شباك يونايتد

أطلق جرانيت تشاكا تسديدة أرضية خادعة هزت شباك مانشستر يونايتد لتكتب تقدم أرسنال في القمة الإنجليزية.

أرسنال يواجه مانشستر يونايتد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

كتيبة أوناي إيمري سيطرت على بداية المباراة، إلا أن أخطر الفرص جاءت من نصيب مانشستر يونايتد.

عرضية متقنة من لوك شاو لـ روميلو لوكاكو الذي سدد بقوة ولكن في عارضة أرسنال تعاطفت مع أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة.

عقاب لوكاكو جاء من أقدام تشاكا.

تسديدة أرضية في الدقيقة 12 تحولت من يسار دافيد دي خيا إلى يمينه دون أي تصطدم في أي مدافع، لتهز الشباك.

أرسنال يتقدم على يونايتد بهدف.

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