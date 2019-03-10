 رغم الخسارة أمام أتالانتا .. كوالياريلا ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي

سقط سامبدوريا أمام أتالانتا في مباراة الفريقين في الجولة 27 من الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1 لكن المباراة شهدت نقطة مضيئة واحدة لأصحاب الأرض رغم الخسارة وهي هدافه الإيطالي فابيو كوالياريلا.

كوالياريلا سجل هدف سامبدوريا الوحيد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، بين هدفي دوفان زاباتا وروبين جوسينز في الدقيقتين 50 و77.

هدف كوالياريلا هو الـ20 له هذا الموسم ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي يصل لهذا الرقم هذا الموسم متفوقا على الثنائي شيشتوف بيونتك وكريستيانو رونالدو الذان يملكان 19 هدفا.

الدولي الإيطالي السابق أيضا أصبح ثالث لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل لحاجز الـ20+ هدفا بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي نجمي برشلونة وباريس سان جيرمان على الترتيب.

كوالياريلا انبرى لتسديد 6 ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري الإيطالي سجل منهم 5 وأضاع واحدة فقط أمام تورينو.

صاحب الـ36 عاما وصل لهدفه رقم 147 في الدوري الإيطالي في 428 مباراة، ويواصل موسمه المميز الذي يقود فيه هجوم صاحب سامبدوريا صاحب المركز التاسع المتخلف فقط بـ5 نقاط عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

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