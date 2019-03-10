بالفيديو - إنتر يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز على سبال قبل دربي ميلان

حقق إنتر ميلانو فوزا هاما على حساب سبال بهدفين دون رد في الأسبوع 27 من الدوري الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

وسجل ماتيو بوليتانو وروبرتو جاليارديني هدفي الأفاعي في الدقيقتين 68 و77 ليحقق الفريق الفوز الأول منذ 3 جولات بعد خسارة مفاجئة من كالياري سبقها تعادل مثير 3-3 مع فيورنتينا في الجولتين 25 و26.

لوتشيانو سباليتي بدأ المباراة بتشكيل يقوده الشاب لاوتارو مارتينيز في غياب معتاد لقائد الفريق السابق ماورو إيكاردي.

وبعد شوط أول انتهى سلبيا وشهد إصابتين للثنائي أنطونيو كاندريفا وجواو ميراندا واستبدالهما بمارسيلو بروزوفيتش وأندريا رانكويا، سجل إنتر بعد مرور 23 دقيقة عن طريق بوليتانو الذي سدد من مسافة قريبة بعد استلامه تمريرة من مارتينيز.

ثم ضاعف جاليارديني النتيجة بعد متابعة لتسديدة طائشة من سيدريك سواريس استقبلها داخل منطقة الجزاء وسددها في شباك سبال.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة الـ50 في المركز الرابع أمام روما الخامس برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثالث قبل دربي حاسم في الجولة الـ28 بين فريقي مدينة ميلان.

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