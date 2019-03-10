بالفيديو – هازارد ينقذ نقطة لتشيلسي من ولفرهامبتون في الوقت القاتل

كاد ولفرهامبتون يعود من لندن بانتصار على تشيلسي، لكن إدين هازارد عاد في اللحظة الأخيرة وأنقذ نقطة للزرق.

تعادل تشيلسي مع ضيفه ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

سجل راؤول خيمنيز أولا لولفرهامبتون، لكن إدين هازارد عادل النتيجة لتشيلسي في اللحظات الأخيرة.

وصف اللقاء

التهديد الأول في اللقاء كان عن طريق تشيلسي. تمريرة وصلت إلى جونزالو إيجواين في الدقيقة الـ11، لكن الأرجنتيني سدد في الدفاع وتحولت إلى ركنية.

ومن جديد وصل تشيلسي إلى مرمى أرسنال في الدقيقة الـ15. تمريرة جديدة من جورجينيو إلى بيدرو والإسباني سدد بجانب القائم.

وسدد إيجواين مرة أخرى في الدقيقة الـ19، لكن روي باتريشيو تألق هذه المرة وحولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول.

الشوط الثاني

تقدم ولفرهامبتون بهدف أول في الدقيقة الـ56. تمريرات متبادلة بين دييجو جوتا وراؤول خيمنيز، لينفرد المكسيكي ويسدد كرة ارتطمت بقدم المدافع وغالطت كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي وسكنت الشباك.

رد تشيلسي

تدخل ماوريسيو ساري لتعديل أوضاع تشيلسي. وفي الدقيقة الـ61 أجرى تبديل أول بدخول هودسون أوديو بدلا من بيدرو.

ثم شارك ويليان بدلا من جورجيونيو في الدقيقة الـ72.

وتدخل نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون هو الآخر، فشارك مورجان وايت بدلا من دييجو جوتا في الدقيقة الـ81.

ثم تبديل آخر بدخول أداما تراوري بدلا من خيمنيز صاحب الهدف في الدقيقة الـ88.

ولم يرض إيدين هازارد بخسارة فريقه نقاط اللقاء، فتسلم كرة في الدقيقة الـ90 على حدود منطقة الجزاء، ثم أطلق تصويبة سكنت شباك باتريشيو، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ57 مرتقيا للمركز الخامس، فيما ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ44 في المركز السابع.

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