بيان رسمي من الإسماعيلي بخصوص أزمة لسعد الجزيري.. "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية"

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيانا رسميا للرد على التونسي لسعد الجزيري بعد أزمة "حجز جواز سفره".

لسعد الجزيري زعم في وقت سابق حجز الإسماعيلي لجواز سفره، بينما نفى مصدر مسؤول في الإسماعيلي لـFilGoal.com ما قاله جناح الدراويش. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي:

"أكد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسي لسعد الجزيري نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة في ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يوما بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهري المستحق عن فبراير الماضي إضافة إلى جواز سفره الذي كان بحوزة النادي بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبي في وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا".

"ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية في مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث أكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذي يعد تلاعب من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادي مجانا".

"ويؤكد المجلس أن الجناح التونسي تم وضعه على قائمة الانتظار في يناير الماضي، وذلك بناء على توصيات من الجهاز الفني للفريق بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ، إلا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفا، مشيرا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادي قيمة عقده كاملا وليس عن هذا الموسم".

"ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وفقد رحل لاعبون كثر اخرهم النيجيري أوكيكى أفولابى والكاميروني كريستوفر ميندوجا دون حدوث أية مشكلات".

"لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التي تكفل اعادة الحق لإصحابه بعد الاكاذيب التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل اثارة وبلبلة الرأي العام دون وجه حق".

وسجل الجزيري 3 أهداف في 12 مباراة بقميص الإسماعيلي حيث انضم له مطلع هذا الموسم.

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