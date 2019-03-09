حارس أياكس: راموس سيفكّر مرتين قبل أن يكرر فعلته.. وحلمي العودة لـ برشلونة

بخمس سنوات في أكاديمية برشلونة، و4 مواسم مع أياكس أمستردام، يبدو الكاميروني أندري أونانا متشبعا بعقلية يوهان كرويف، وقد برهَن على ذلك في مواجهة ريال مدريد.

ريال مدريد فقَد لقبه الأوروبي بالهزيمة 1-4 أمام أياكس أمستردام في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الثلاثاء، وأونانا كان واحدا من أبطال الملحمة.

أونانا تحدّث إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية، وكشف اللحظة التي لمَس فيها حلم إقصاء ريال مدريد: "بعد الهدف الرابع، أدركت حينها أن الأمر صار واقعا، أننا نقصي ريال مدريد في ملعبه، سيمر كثير من الوقت قبل أن أنسى هذا الشعور".

الحارس الدولي الكاميروني لم ينكر أن خوض ريال مدريد للكلاسيكو مرتين في 72 ساهم في ظهوره بهذا الشكل الضعيف: "من الممكن أن مواجهتي برشلونة كانتا مفتاحا لفوزنا، نعم، ريال مدريد تأثَر كثيرا، ونحن قضينا عليهم".

هل استهان سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بـ أياكس عندما تحصّل على بطاقة صفراء في الذهاب؟

أونانا يرد: "هذا وارد، ولكنها أمور تحدث في كرة القدم، ربما في وجوده لم نكن لنسجل هذا العدد من الأهداف. أعتقد الآن أنه سيفكّر مرتين قبل تكرار هذه الفعلة، ليست المرة الأولى التي تحدث، في النهاية لم تسر الأمور بالشكل الصحيح، وهذه هي كرة القدم".

ويواصل أونانا حديثه: "نتيجة الذهاب لم تكن عادلة، لأننا لعبنا أفضل من ريال مدريد بكثير، ورغم ذلك خسرنا 1-2، نتيجة لم تعكس ما حدث في الملعب، على الأقل توجَب أن نخرج متعادلين".

فرينكي دي يونج اعترف في تصريحات قبل المباراة، أن فريقه المستقبلي برشلونة طلب منه إقصاء ريال مدريد: "دي يونج كان يعرف بالفعل ما يتوجب عليه فعله، حتى لو يتواصلوا معه في برشلونة، لكان قد فعل نفس ما فعله. إنه لاعب كرة قدم عظيم كما برهن في مدريد".

ويعترف أونانا أن مرجعيته في كرة القدم هو يوهان كرويف رمز أياكس وبرشلونة الذي يوافق هذا الشهر ذكرى وفاته: "نحمل فلسفة يوهان كرويف في داخلنا، نلعب بشكل مميز، لسنا فريقا صغيرا. صحيح أننا شبان ونفتقد لبعض الخبرة، ولكننا نلعب بشكل جيد. حاولنا تقديم أفضل مباراة ممكنة، لم يتخيل أحد أننا سنفوز على ريال مدريد في ملعبه 4-1 بهذه الطريقة".

أونانا بدأ مسيرته في أكاديمية صامويل إيتو ببلاده الكاميرون، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لاماسيا عام 2010 لمدة 5 سنوات، فهل يعود إلى برشلونة ليكون بديلا لـ مارك أندري تير شتيجن؟

أونانا لا يمانع: "لم يتواصل معي أحد في الاسابيع الماضية، ليس لدي معلومة شخصيا، عليكم أن تسألوا وكيلي وسيخبركم بحقيقة الوضع. أشعر أنني قادر على اللعب لنادٍ كبير، ولكني الآن في مكان يسمح لي أيضا بالوصول لإنجازات كبيرة. صرّحت بالفعل أن العودة لـ برشلونة ستكون حلما، ولكن أحقق حلما آخر في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث في المستقبل. أنا هادئ".

حارس أياكس سُئل عن إمكانية المواصلة وتحقيق المستحيل والظفر باللقب الأوروبي الخامس: "سيكون إنجازا معقّدا، ولكن الشيء الأكثر صعوبة كان إقصاء ريال مدريد، وقد قمنا بذلك بالفعل".

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