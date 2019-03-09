رئيس الزمالك: لن نتحدث عن تأجيل مباراة المقاولون إلا بعد مواجهة جور ماهيا

قال رئيس الزمالك إنه لن يناقش إمكانية تأجيل مباراة المقاولون العرب في الدوري، سوى بعد مواجهة جور ماهيا في الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك جور ماهيا الكيني في الجولة الخامسة للكونفدرالية يوم الأحد، قبل أن يقابل المقاولون العرب في الدوري يوم الخميس المقبل، قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد في الجولة السادسة للكونفدرالية خارج الديار.

وتحدث رئيس الزمالك للصحفيين في اتحاد الكرة: "لن أتحدث عن أي شيء يخص مباراة المقاولون العرب سوى بعد مواجهة جور ماهيا".

وشدد "مباراة جور ماهيا هي هدفنا الرئيسي الآن، لا نريد وضع ضغط على اللاعبين".

وفي المقابل، انتقل رئيس الزمالك للحديث عن أزمته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قائلا: "لجنة الانضباط ستأخذ قرارها في هذا الشأن. أهم ما في اليوم الآن هو الاطمئنان على صحة نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير".

وأنعش الزمالك حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بفوزه على مضيفه بترو أتليتكو 1-0 في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة بـ5 نقاط، أمام بترو أتليتكو صاحب الـ4 نقاط وخلف جور ماهيا صاحب الـ6 نقاط ونصر حسين داي صاحب الـ7 نقاط.

أما في الدوري، فيتصدر الزمالك الدوري بفارق نقطة واحدة من الأهلي، وللأبيض مباراة أقل من المفترض أن يخوضها ضد المقاولون يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضا

شوبير يغادر اجتماع اتحاد الكرة لإجراء فحوصات طبية.. ورئيس الزمالك في الجبلاية

المقاولون لـ في الجول: لا نمانع تأجيل لقاء الزمالك.. لا نرغب في زيادة التعصب

الحقيقة وراء حسام عاشور

الاتحاد الأوروبي يقرر: قرعة واحدة حتى نهائي دوري الأبطال